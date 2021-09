Escrivá asegura que las pensiones mínimas y asistenciales subirán por encima del IPC en 2022

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado este miércoles que las pensiones mínimas y no contributivas subirán en 2022 por encima del IPC. Este anuncio llega tras las presiones de Unidas Podemos para que el alza de estas prestaciones fuera el próximo año muy superior a la inflación. También los sindicatos hicieron una reclamación en este sentido la semana pasada.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, el ministro ha indicado que, al igual que ocurre con el salario mínimo interprofesional (SMI), las pensiones mínimas y no contributivas son un mecanismo "muy potente" para la redistribución de renta y contribuye a ir cerrando la brecha de desigualdad.

"En los Presupuestos Generales del Estado se reflejará esa filosofía (...) Subirán más que el IPC", ha adelantado Escrivá, que no ha precisado la cifra concreta en que se revalorizarán las pensiones mínimas y no contributivas.

Precisamente, CCOO y UGT pidieron la semana pasada, en el marco de la mesa de diálogo social que negocia la segunda pata de la reforma de las pensiones, que se garantice "de manera estructural" la suficiencia de las pensiones más bajas, reclamando que en los PGE de 2022 se incluyera ya una primera medida orientada a ese objetivo: subir las mínimas y no contributivas por encima del IPC, que es lo que se revalorizarán el año próximo las pensiones con carácter general.

En sus declaraciones, Escrivá ha defendido la indexación de las pensiones con el IPC, como recoge la reforma acordada con los agentes sociales y a la que el PP ha presentado una enmienda a la totalidad para defender la reforma que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.

El ministro ha sido muy crítico con la "desquiciada" reforma del PP de 2013, que condenaba a los pensionistas a ver revalorizada su pensión sólo un 0,25% cada año y a perder así poder de compra. Además, ha advertido de que el factor de sostenibilidad planteado en dicha reforma provocaba pérdidas en la cuantía de la pensión, "penalizando extraordinariamente a los jóvenes".

Por ello, aseguró no entender por qué el PP, que votó a favor de las recomendaciones del Pacto de Toledo que inspiraron el posterior acuerdo con los agentes sociales, ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reforma de las pensiones que se debatirá mañana en el Congreso.

"Me produce mucha tristeza. No voy a desvelar las conversaciones que he tenido en privado, pero me produce perplejidad. A ver quién del PP defiende mañana la enmienda. Tendríamos que tirar de hemeroteca y ver lo que han dicho en el Pacto de Toledo durante estos meses, aparte de lo que me ha dicho a mi la jerarquía del PP en privado", ha señalado.