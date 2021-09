Amazon lanza su primer robot doméstico con funciones de videovigilancia y mucho más

Amazon ha presentado hoy su primer robot doméstico. Se llama Astro y es capaz de vigilar una casa mientras pasea por ella como si fuera un pequeño perro. El autómata, provisto de tres ruedas, está dotado de pantalla inteligente, cámara telescópica, y utiliza el asistente inteligente Alexa de la compañía.

El gigante tecnológico ha explicado que Astro sabe interpretar órdenes como por ejemplo dirigirse a una habitación concreta de la casa y entregar un objeto a una persona determinada (algo que se logra mediante reconocimiento facial). El robot puede transportar hasta dos kilos de peso en su zona de carga.

La pantalla del autómata es fundamental como en cualquier dispositivo inteligente de la línea Echo de Amazon, pues a través de ella el robot permite a los habitantes de la casa ver notificaciones, contenidos de vídeo o audio, y realizar videollamadas. Una tarea esta última, junto a la de vigilar el hogar, para la que también resulta vital su cámara periscópica.

Astro no puede subir ni bajar escaleras, pero sí detectarlas para no caerse. Tampoco limpia, pero es que no ha sido diseñado con ese propósito. Amazon sí ha insistido en que su primer robot doméstico es mucho más que un "Alexa con ruedas" y que tiene funciones propias.

Por ejemplo, puede notificar al móvil del propietario cualquier problema que detecte en la casa (un cristal que se rompe o una alarma que se activa) mientras patrulla por las distintas estancias. Y puede, según la empresa, ser un buen ayudante en los cuidados de los mayores, a los que puede echar una mano para establecer rutinas gracias al servicio Alexa Together.

El robot, que mapea la casa para funcionar posteriormente de forma autónoma, tiene sensores para detectar y evitar obstáculos. Astro también puede ser programado para que no acceda a determinadas zonas y desactivar las cámaras y los micrófonos cuando desee el usuario, como ocurre con cualquier dispositivo de la familia Echo, por cuestiones de privacidad.

El equipo llegará al mercado en cantidades limitadas y solo en EE UU antes de que acabe el año, y con un precio promocional de 999 dólares (unos 855 euros). Su precio después será de 1.499 dólares.

Además de Astro, Amazon ha presentado el Echo Show 15, de 15,6 pulgadas y resolución 1080p HP, que puede colgarse en la pared. Su precio asciende a 250 dólares. Un dispositivo propicio para ver contenidos en streaming de Amazon Prime Video o de cualquier otra plataforma, pero también para recibir la señal de vídeo de una cámara de seguridad en la puerta del domicilio o para consumir otro tipo de contenidos.

El gigante tecnológico también mostró un dispositivo, similar a un periscopio, llamada Amazon Glow, que une las funciones de videoconferencia con las de proyector. Su precio es de 300 dólares. Según explicó la compañía, está diseñado con los más pequeños en mente, para que cuando estos se aburran durante una videollamada con amigos o familiares, puedan proyectar videojuegos u otro entretenimiento desde el propio dispositivo con los que jugar con sus interlocutores.

Entre el resto de anuncios de Amazon este martes se encuentran un termostato inteligente a un precio de 60 dólares y un dispositivo con su asistente de voz diseñado para ser usado en los hoteles de los parques de atracciones DisneyWorld y Disneyland y que los clientes interactúen con los personajes de Disney.