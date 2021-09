El nuevo Xiaomi CIVI presume de diseño y un peso pluma

Xiaomi sigue lanzando móviles de forma indiscriminada, no hay más que ver como casi todas las semanas conocemos algún nuevo teléfono de sus marcas Redmi o Poco, o en este caso de la propia Xiaomi. En esta ocasión hemos conocido al nuevo Xiaomi CIVI, un móvil que ayer se filtraba por completo, de hecho, se daba como lanzado oficialmente, al desvelarse todas sus características y precios. Ahora lo conocemos con todo detalle para comprobar que se trata de un nuevo móvil bonito, ligero y ultra delgado, además de ser muy potente.

Así es el Xiaomi CIVI

Este nuevo teléfono de la firma china llega con un marcado carácter estético, permitiéndose ofrecernos un diseño que, si bien no destaca tanto en su aspecto, lo hace en su construcción. Es un móvil con un diseño minimalista, pero que sobre todo nos sorprende por dos aspectos poco comunes en móviles hoy en día. Por un lado, su grosor de solo 6.88mm es de los más delgados que hemos visto en un móvil inteligente recientemente. Mientras que además es un móvil bastante ligero para los estándares actuales. No hay más que ver que su peso es de solo 166 gramos, por lo que en este aspecto es un móvil que se siente estilizado y ligero en la mano. Pero además es un móvil que no renuncia a las mejores características.

Xiaomi

No hay más que ver que cuenta con una pantalla con 120Hz de tasa de refresco, así como con resolución Full HD+, tecnología AMOLED y un tamaño de 6.55 pulgadas. Un móvil rápido, ya que llega con el procesador Snapdragon 778G que ofrece no solo mucha potencia, sino también conectividad 5G. Está acompañado de hasta 8GB de memoria RAM, así como hasta 256GB de almacenamiento interno. Un terminal que presume de una cámara de fotos triple, con un sensor principal de 64 megapíxeles, así como un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles. Delante la cámara es de 32 megapíxeles, por lo que es de las más avanzadas en este aspecto.

Xiaomi

La batería es otro de los aspectos destacados, ya que es de 4500mAh, lo que es mucho teniendo en cuenta el peso y grosor ajustado. Además, se carga muy rápido gracias a una potencia de 55W en su carga. Tiene lector de huellas en la pantalla, así como altavoces estéreo con Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, Wifi ac o conector USB tipo C. De momento se ha lanzado en China por unos 365 euros al cambio.