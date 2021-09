Xiaomi publica imágenes del Xiaomi Civi, mostrando su espectacular diseño

Xiaomi acaba de sorprender al presentar el diseño del Xiaomi Civi a través de la red social Weibo. Y ojo, que la firma no ha dudado a la hora de publicar todo tipo de fotos y vídeos del terminal para mostrar un producto que será el centro de todas las miradas.

Llevamos tiempo escuchando rumores sobre este enigmático Xiaomi Civi que se aleja de la nomenclatura Mi y que podría ser el sucesor de la línea CC del gigante asiático. Y ahora podemos confirmar el increíble diseño de este terminal.

La gama media premium, con modelos de prestaciones interesantes y diseño de altura, va a contar con un nuevo participante. Y viendo el diseño del Xiaomi Civi, lo cierto es que sus rivales van a tener las cosas un poco difícil a nivel estético. Principalmente porque este modelo es una verdadera obra de arte.

Un producto que entra por los ojos

Don't you really think Xiaomi civi is a beautiful mobile phone? pic.twitter.com/RL5agSfnHE — Ice universe (@UniverseIce) September 23, 2021

Ahora que ya conocemos todas las líneas de este modelo podemos decir que el Xiaomi Civi es un producto minimalista y que ofrece un aspecto imponente. Comenzaremos hablando del frontal, donde nos encontramos con unos marcos apenas perceptibles para que la pantalla de este nuevo teléfono sea la gran protagonista.

Como era de esperar, el terminal cuenta con una cámara perforada en el frontal para no romper una estética realmente atractiva. Y ojo con la trasera, ya que su módulo de cámara, que esconde tres sensores en su interior, ofrece una lente principal de grandes dimensiones y con el que aparentemente presumirá de un gran apartado fotográfico.

Para finalizar con el diseño de este dispositivo, contará con un puerto USB Tipo C en la parte inferior, junto a los altavoces con soporte Dolby Atmos y micrófono. Eso sí, el jack de 3.5 mm no aparece, por lo que no se podrán conectar unos auriculares de cable a no ser que se use el adaptador correspondiente en el puerto de carga.

Respecto a las características técnicas de este dispositivo, se espera que el Xiaomi Civi cuente con un panel OLED de 6,55 pulgadas y resolución Full HD+. No tenemos más datos sobre este terminal, por lo que habrá que esperar al próximo 27 de septiembre, la fecha que ha marcado Xiaomi para revelarnos todos los secretos de un teléfono que esperamos acabe por aterrizar en España, ya que a nivel estético es impresionante, además de que es más que probable que cuente con unas prestaciones más que suficientes para cualquier usuario.