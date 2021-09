Herbert Smith Freehills ficha a Claudio Ramos, exdirector jurídico de Mapfre

El despacho de abogados Herbert Smith Freehills ha incorporado a Claudio Ramos, exdirector general de la asesoría jurídica del Grupo Mapfre, como nuevo consultor del área de Seguros de la oficina española de la firma.

Esta práctica, liderada por Paulino Fajardo, es una de las apuestas de crecimiento de la oficina de Madrid del bufete, que mantiene la estrategia de atraer el mejor talento e incorporar a profesionales reconocidos con amplia experiencia en el sector, como es el caso de Francisco Montiano, exdirector general de asesoría jurídica de Mapfre Global Risks, que se unió a la firma como consultant en febrero de 2020. La incorporación de Claudio Ramos refuerza la capacidad de la firma en el área corporativa y regulatoria de seguros no sólo en la oficina de Madrid, sino también en el resto de las oficinas europeas (Londres, París, Frankfurt y Milán), dada su amplia experiencia en operaciones internacionales, tanto en Europa como en Latinoamérica.

A lo largo de su trayectoria profesional en el Grupo Mapfre, Ramos ha ocupado los cargos de director del Departamento Jurídico Internacional de Mapfre; secretario y miembro del Consejo de Administración de Mapfre Internacional, así como miembro de los consejos de administración de Mapfre RE, Mapfre Brasil, Mapfre Portugal y Mapfre USA. Asimismo, ha sido consejero y secretario del del Consejo de Administración de Banco Financiero Mapfre Caja Madrid, y director del departamento jurídico del propio banco. Ramos ha sido, además, vocal del Comité de Fusiones y Adquisiciones, consejero y miembro del Comité de Control Interno y Riesgos de Verti Assicurazioni (Italia), consejero de Verti Versicherung (Alemania); vicesecretario del patronato de la Fundación Mapfre; y miembro de la junta directiva y responsable del grupo de reaseguro de la Sección Española de AIDA (International Association of Insurance Law).

El nuevo consultor de Herbert Smith Freehills, recibió, junto con su equipo, la distinción de M&A team of the year 2014 otorgada por la International Law Office/ACC y fue galardonado dos años consecutivos (2019 y 2020) con el premio In-house Counsel of the Year-Insurance por Iberian Lawyer. Actualmente compatibiliza su ejercicio profesional con su faceta docente, como profesor del Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad San Pablo CEU (Derecho de Seguros).

Para Miguel Riaño, socio director de la firma en España, “la incorporación de grandes expertos del sector como Claudio, nos permitirá seguir fortaleciendo una práctica en constante crecimiento y en la que esperamos una gran actividad. Nuestro compromiso es reforzar al máximo nuestro asesoramiento en el mercado a través de los profesionales más cualificados”.