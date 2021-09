Lidl se abre a la promoción de vivienda en su plan de 1.500 millones de inversión en España

Lidl se abre a todas las vías posibles de crecimiento para continuar ampliando su huella en España. Incluso las aparentemente más alejadas a su negocio principal. La compañía alemana de supermercados ha lanzado su mayor plan de inversión en el país: 1.500 millones hasta 2024 para abrir 150 nuevos establecimientos, que sumados a los cerca de 650 que tiene en la actualidad, le pondrán en el entorno de los 800 locales. El techo teórico que hace años se ponía la propia compañía, y que ahora queda muy anticuado.

Para llegar a ese objetivo, Lidl abordará todas las vías posibles, como han explicado este jueves los responsables de expansión de la compañía. Las fórmulas habituales, como la compra o el alquiler de establecimientos; su desarrollo y construcción desde cero; la mayor presencia en mercados urbanos; y por último la promoción de viviendas. En este último caso, a través de dos posibilidades: la asociación con promotores, con el fin de ser Lidl la que explote los bajos de los inmuebles para instalar allí sus tiendas, llegando incluso a participar en el diseño de los mismos; o la promoción directa por parte de la compañía, algo que ya ha hecho en Alemania o Irlanda, con el objetivo también de abrir los establecimientos en las zonas comerciales a pie de calle.

"Queremos ser los mejores socios para los promotores, transmitirles que somos socios de garantías para sus planes a largo plazo", ha explicado el director regional de expansión e inmuebles de Lidl en la Comunidad de Madrid, Albert Lavín. Precisamente, la comunidad madrileña será uno de los focos principales en el plan de inversiones. A ella, Lidl destinará 200 millones para la apertura de 50 tiendas y la construcción de una tercera plataforma logística, que se ubicará en Parla y que ocupará una parcela de 150.000 metros cuadrados.

Sobre la posibilidad de entrar en la promoción de vivienda, el director general de expansión e inmuebles de Lidl a nivel nacional, Imanol Zabala, ha reconocido que "no es nuestro sector, pero no nos cerramos a ninguna opción. Nuestra principal misión es crecer y no nos cerramos a las distintas fórmulas que hay".

Ambición

El plan presentado este jueves busca "acelerar" el crecimiento de Lidl en España, según sus portavoces. De las 150 nuevas tiendas previstas para el periodo 2021-2024, 40 se abrirán este año, con una inversión de 400 millones de euros, la mayor cantidad que la compañía ha destinado a su crecimiento en el país en un solo ejercicio. En ese periodo también abrirá cuatro centros logísticos: en Nanclares de la Oca (Vitoria), el mes que viene; en Escúzar (Granada); Martorell (Barcelona) y Parla (Madrid). Con la suma de todas las actuaciones, Lidl prevé crear 1.000 nuevos empleos.