Ikea lanza un accesorio que convierte tu mesa en un cargador inalámbrico para el móvil

Ikea lleva ya algún tiempo dedicando muchos esfuerzos a integrar todos nuestros dispositivos móviles dentro de su catálogo de muebles y objetos de decoración para el hogar, en un intento por normalizar accesorios que normalmente no vinculamos con eso de tener la casa decorada con cierto gusto. Así que la llegada de este dispositivo es una buena noticia en esa misma dirección.

Y lo que se le ha ocurrido a Ikea no es otra cosa que ofrecernos la oportunidad de convertir una superficie lisa como son las de las mesas, en un cargador inalámbrico para el móvil o cualquier otro dispositivo compatible. ¿De qué manera? Pues a través de un aparato que se instala en la parte inferior de la tabla de tal forma que a la vista parece que en la superficie no hay nada, pero que es capaz de recargar la batería de un smartphone.

Carga pero a su ritmo

Este accesorio para dispositivos móviles de Ikea podréis encontrarlo en las tiendas con el nombre de SJÖMÄRKE y es, como podéis ver por las imágenes, un rectángulo de plástico con un cable de 1,8 metros, aproximadamente, que debemos ocultar en la parte inferior de la mesa, pegado a la superficie de la tabla. Para hacerlo, contaremos con dos posibles maneras, una más provisional que es la de utilizar los adhesivos que trae el pack y, la más permanente, que es atornillarlo a través de los agujeros que tiene en sus esquinas.

Nuevo SJÖMÄRKE de Ikea. Ikea

Dependerá de nosotros que decidamos una cosa u otra pero tanto en uno como en otro caso, si en un futuro cambiamos de mesa podremos desanclar el cargador e instalarlo en la nueva fácilmente. Eso sí, el grosor de la mesa tiene unos límites para que la carga inalámbrica funcione sin problemas por lo este SJÖMÄRKE se recomienda instalar en tablas que tengan un mínimo de 8 y un máximo de 22mm. Todo lo que supere, o no alcance, esas cantidades, es muy posible que provoque un funcionamiento irregular.

Manual de instalación. Ikea

Este accesorio de Ikea ofrece una carga inalámbrica pero tened en cuenta que su velocidad no es la más rápida del mundo. Al revés, tendremos una potencia de solo 5W que, como sabréis, no va a cargar a una velocidad muy alta nuestro smartphone. Es por eso que este SJÖMÄRKE se ha pensado para tenerlo instalado en la mesa en la que trabajamos, y no como una solución de paso para unos pocos minutos. De esta forma, al tenerla colocada bajo la mesa en la que más horas estamos todo el día, es más fácil recuperar el 100% de la carga de la batería. Su precio rondará los 40 dólares.