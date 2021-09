Google España ganó 24,8 millones en 2020, un 4% menos, tras disparar sus gastos de personal

Google cerró 2020 con una facturación de 148,1 millones de euros en España, un 12% más que en 2018, cuando la sociedad alcanzó una cifra de negocios neta de 132 millones, según los datos del registro mercantil recogidos por Infoempresa.com. La compañía atribuye el aumento a una mayor demanda de sus servicios.

Las cuentas siguen sin reflejar el negocio real de la empresa en el país, ya que la filial del gigante estadounidense mantiene sus ventas en Irlanda y registra localmente solo los ingresos por prestar servicios de marketing y soporte a Google Ireland y servicios de investigación y desarrollo a Google LLC. Del total de ingresos, la compañía facturó 141,5 millones a Europa (el 95,5%) y 6,6 millones a EE UU.

Google pagó el pasado año 8,4 millones de euros en impuestos sobre beneficios, una cifra un 5,6% inferior a los 8,9 millones abonados un año antes.

El beneficio neto de Google Spain, la principal sociedad de Google que factura en España, cayó el pasado año un 4% hasta 24,8 millones de euros, debido fundamentalmente a un incremento importante del gasto en personal. Su resultado de explotación fue de 33,2 millones frente a los 34,8 millones alcanzados en el ejercicio anterior, un 4,3% menos.

Los gastos de personal sumaron un total de 74,9 millones de euros, un 38% más que en 2019, tras aumentar su plantilla en el país. El número medio de personas empleadas en Google España pasó de 257 a 337. La mayoría de las nuevas contrataciones fueron mujeres. A cierre de 2020, la compañía sumaba 367 trabajadores, 57 personas más que en diciembre del año anterior.

La compañía también ha disparado un 83% los gastos en las actividades de investigación y desarrollo que la sociedad realiza para Google LLC, pasando de 3,7 millones en 2019 a 6,7 millones en 2020.Y casi ha duplicado los gastos por arrendamiento (donde incluye el alquiler de sus oficinas en Torre Picasso y otros inmobilizados) hasta los 4,5 millones de euros.

En su memoria de cuentas, la compañía asegura que "no tiene planes de reestructurar, reorganizar o enajenar activos distintos a los reflejados" y que el coronavirus "no tuvo impacto alguno en su negocio". No obstante, advierte que el impacto de la pandemia continúa evolucionando y que "el alcance final del impacto sigue siendo incierto y difícil de predecir, y podría tener un efecto adverso en las operaciones de la compañía y su situación financiera futura".

A nivel global, Alphabet, matriz de Google, elevó un 17% su beneficio neto en 2020, hasta los 33.447 millones de euros, gracias al impulso del negocio de la publicidad y al teletrabajo. El gigante tecnológico ingresó 151.568 millones de euros, un 12,7% más.