Huawei presentará muy pronto un smartwatch que mide los niveles de glucosa en sangre

Los fabricantes de smartwatch están poniendo cada vez más énfasis en el apartado de la salud. La idea de que un wearable se encargue de cuidarnos cada a día es algo cada vez más habitual. Y parece que Huawei quiere dar un nuevo paso en este sentido. Principalmente porque el fabricante trabaja en un nuevo smartwatch, el Huawei Watch D, que sería capaz de medir los niveles de glucosa en sangre.

Las personas con diabetes saben muy bien lo importante que es monitorizar los niveles de glucosa en sangre para poder llevar un control del azúcar y evitar posibles problemas de salud. El problema es que los métodos son muy invasivos al hacer falta una pequeña muestra de sangre.

Claro está, un método que no sea tan invasivo cambiaría la vida de millones de personas, pero no es tan fácil como parece. Más, si se tiene en cuenta que si no se trata esta enfermedad puede derivar en una ceguera o incluso pérdida de extremidades. Aunque parece que Huawei ha encontrado la solución.

Huawei Watch D será el mejor aliado de los diabéticos

ampliar foto Patente de la marca Huawe Watch D LetsGoDigital

Huawei no es precisamente nuevo en el sector de los wearables. Su familia de pulseras de actividad y relojes inteligentes son un verdadero éxito de ventas, y por este motivo tiene todo el sentido del mundo que la firma con sede en Shenzhen esté trabajando en un smartwatch capaz de medir los niveles de glucosa en sangre.

O eso es lo que se desprende de los compañeros de LetsGoDigital, quienes han publicado información sobre una marca registrada de Huawei que hace referencia a un smartwatch, llamado Watch D, que contaría con diferentes funciones relacionadas con la salud, incluyendo un monitor de niveles de glucosa en sangre, frecuencia cardíaca, monitor de presión arterial y de grasa corporal.

Si bien es cierto que no tenemos información sobre el significado de la letra “D”, la compañía ya ha usado otras nomenclaturas en ocasiones anteriores (por ejemplo, su gama de relojes GT, que significa Gran Turismo), por lo que puede tener cualquier significado.

Respecto al resto de características, no tenemos más información al respecto, pero este Huawei Watch D con medidor de niveles de glucosa en sangre podría llegar antes de lo que te imaginas. Cabe recordar que el fabricante asiático tiene una cita con la prensa el próximo 21 de octubre, fecha en la que seguramente presentará sus teléfonos de la serie P50. Y sería un evento ideal para mostrar su nuevo smartwatch.