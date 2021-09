Apple alerta: no uses tu iPhone en la moto si no quieres que se estropee, ¿por qué?

No son pocos los usuarios que gustan de ir en moto a todas partes y que, además, cuentan con un soporte específico y un sistema de auriculares inalámbricos para ir permanentemente conectados con el exterior: mapas para saber las rutas que hay que seguir, sistemas de llamadas de manos libres que pueden usar con total seguridad, etc. Y en todo ese entramado, el iPhone tiene un papel especial.

Pues bien, parece que no "es oro todo lo que reluce" y Apple ha venido a echar un jarro de agua fría a quienes usan el iPhone de esta manera y ha lanzado una advertencia por la que avisa de que sus teléfono móviles podrían ver cómo sus cámaras se estropean por llevarlos anclados a ciertos modelos de "alta potencia". Y seguramente muchos de vosotros pensaréis, ¿en un coche no y en una motocicleta sí? La respuesta es que parece no ser lo mismo.

OIS y enfoque, la clave de todo

Las cámaras de los iPone y las de otros muchos smartphones con Android, suelen tener en las cámaras elementos móviles que ayudan, entre otras tareas, a estabilizar las fotos y vídeos que tomamos (OIS), e incluso a enfocar (AF) todo lo que capturamos. Son esas pequeñas piezas alojadas en el interior de los dispositivos las que parecen estar más expuestas a los vaivenes de la marcha cuando las utilizamos con nuestra moto.

Cámara de los iPhone 12 Pro y Pro Max. Apple

En un documento de soporte llamado "La exposición a vibraciones como las generadas por motores de motocicletas de alta potencia podrían afectar las cámaras del iPhone", los de Cupertino alertan de que un uso prolongado podría llevar a estos componentes a desajustarse y fallar con el tiempo, lo que podría provocar que las cámaras perdieran buena parte de sus características y prestaciones, tanto a la hora de estabilizar como de enfocar.

Según la compañía, “los sistemas OIS y AF de circuito cerrado del iPhone están diseñados para brindar durabilidad [...] Sin embargo, como es el caso de muchos productos electrónicos de consumo que incluyen sistemas como OIS, la exposición directa a largo plazo a vibraciones de alta amplitud dentro de ciertos rangos de frecuencia puede degradar el rendimiento de estos sistemas y reducir la calidad de imagen de fotos y videos. Se recomienda evitar exponer su iPhone a vibraciones prolongadas de gran amplitud".

Y es que “los motores de motocicleta de gran potencia o volumen generan intensas vibraciones [...] que se transmiten a través del chasis y el manillar. No se recomienda conectar su iPhone a motocicletas con motores de alta potencia [...] debido a la amplitud de la vibración en ciertos rangos de frecuencia que generan”. Así que, ¿qué vas a hacer a partir de ahora?