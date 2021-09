WhatsApp estrena el cifrado en las copias de seguridad de iCloud y Google Drive

La app de mensajería de Facebook está anunciando en los últimos meses bastantes novedades en todas las facetas de la aplicación. No hablamos solo de la interfaz, su diseño o de nuevas funciones para enviar o recibir mensajes con mayor privacidad. Ya que ahora hemos conocido que por fin llega a la app una de las funciones más esperadas, que ya había avanzado que llegaría en algún momento, y hoy por fin la anuncia de forma definitiva. Hablamos de la solución a un problema que siempre se le había reprochado a la app de mensajería, la vulnerabilidad de las copias de seguridad de los chats en iCloud y Google Drive.

Por fin hay copias de seguridad cifradas

🎉 WhatsApp is the leading global messaging service to offer *both* end-to-end encrypted messaging and backups on iCloud or Google Drive. 🎉



So you can make sure that bestie’s voice messages and mum’s secret recipe will be safely stored in a place only you can access.