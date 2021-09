Cómo saber quién ha leído tus mensajes en un grupo de Telegram

La compañía detrás del desarrollo de Telegram no para de lanzar actualizaciones con las que mejorar la funcionalidad de un servicio de mensajería instantánea que no para de ganar nuevos usuarios. Y parece que dentro de muy poco llegará una novedad muy interesante.

Hablamos de la posibilidad de saber quién ha leído tus mensajes en los grupos de Telegram. Una función disponible en WhatsApp y que por fin llega a su gran rival. De esta manera, la versión 8.01 de la popular app de mensajería llegará con una de las funciones más esperadas.

Tal y como han descubierto los compañeros de Android Police, esta nueva función que te permitirá saber quién ha leído un mensaje que hayas enviado a un grupo de Telegram ya está disponible en la versión beta del servicio.

Así de sencillo es ver quién ha leído tus mensajes en Telegram

ampliar foto Nueva función de Telegram Reddit Vía Android Police

Hasta ahora no había forma de saber quién había leído tus mensajes, ya que no hay diferencia con un chat individual. Como mucho puedes ver cuántos usuarios están online, pero no podías saber ni siquiera quién ha entrado al chat de grupo. Ahora, con Telegram 8.0.1 cambiará la situación.

Decir que la versión beta de Telegram, correspondiente a la versión 8.0.1, ya te permite saber quienes han leído tus mensajes. Y su mecanismo de uso es sumamente sencillo. Lo único que has de hacer es darle un toque a cualquier mensaje que hayas enviado y se mostrará cuántas personas lo han visto. Eso sí, a diferencia de WhatsApp, no verás la fecha exacta en la que han visto el mensaje.

También cabe destacar que esta función está limitada, por lo menos de momento, a grupos de Telegram con menos de 50 usuarios, aunque en un futuro podrían ampliar este límite o directamente eliminarlo. Tampoco sabemos si habrá una opción que permita desactivar esta herramienta, igual que pasa con la última conexión o el doble check.

De todas formas, nos parece una función muy interesante, por lo que solo falta esperar a que Telegram lance la correspondiente actualización a la versión 8.0.1 para que podamos saber quién ha leído cualquier mensaje enviado a un grupo de menos de 50 personas. ¿No quieres esperar? Pues que sepas que si quieres formar parte del programa beta de Telegram, tan solo debes pulsar sobre el siguiente enlace. Decir que podrás tener instaladas ambas apps, por lo que no pierdes nada por probar Telegram Beta para probar las novedades que llegarán a la versión definitiva antes que nadie.