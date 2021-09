La MBFW de Madrid apuesta por un casting de modelos 100% español

La gran pasarela de la moda española vuelve a la capital desde el 16 hasta el 19 de septiembre. Pero no será un regreso como todos los demás. Por primera vez, la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid se decanta por un casting de modelos 100% español. “Hasta ahora teníamos siempre algunas modelos internacionales, pero creemos que es un momento de made in Spain en muchos ámbitos, también en el de presentar modelos que están triunfando en las pasarelas internacionales y hay veces que hasta que no ves que triunfan fuera no te das cuenta de que tienen un talento especial y merecen esa visibilidad”, comentó la directora del evento, Nuria de Miguel, durante la presentación de la programación este jueves.

En esta 74º edición, además, la presencialidad vuelve a ganar terreno frente al modelo virtual. De los 37 diseñadores que mostrarán sus colecciones durante la celebración, 25 lo harán en el propio recinto ferial de Ifema, y solo 12 optan por el formato virtual. Crece también el aforo, con una capacidad para el público del 42% del total, lo que supone un crecimiento de casi el doble respecto a la anterior edición.

La diversidad será otro de los ejes del evento. Así, entre las modelos españolas que desfilen por la pasarela habrá mujeres de diferentes edades y tipos de cuerpo. “Vamos a intentar que sea un lugar en el que la moda tenga esa diversidad que tanto se está demandando en la sociedad”, explicó de Miguel.

El objetivo final es volver por todo lo alto después de un año complicado para el sector. Las celebraciones de las MBFW dejan en Madrid cerca de 40 millones de euros, según datos de KPMG. En ese sentido, el presidente de Ifema, Ángel Asensio, recordó que se trata de una industria que supone 2,8 puntos del PIB nacional. “Hablamos de más de 150.000 empleos en un sector en el que veníamos casi de los 400.000”, agregó en relación a la crisis del Covid.

Durante los cuatro días que dure el reencuentro, serán protagonistas los diseños de reconocidos nombres del panorama nacional como Duarte, Duyos, Malne, Marcos Luengo, Pertegaz, Roberto Torretta y Teresa Helbig.