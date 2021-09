Creative Chat USB, los cascos diseñados para teletrabajar... o jugar con la consola

Desde que en marzo de 2020 comenzara la pandemia de coronavirus, todos nos hemos acostumbrado a eso de teletrabajar, reunirnos remotamente a través de videollamadas y, por tanto, recurrir a unos buenos cascos con micrófono para hacernos entender. Así que encontrar un modelo que aúne calidad de sonido con un buen diseño y un precio competitivo siempre es una buena noticia.

Creative Chat USB. Creative

Y eso ocurre con este Creative Chat USB, que viene a cubrir todas nuestras necesidades alrededor de unos cascos muy clásicos, con sistema de comunicación bidireccional y que podremos utilizar, indistintamente, tanto para tareas de trabajo como de entretenimiento gracias a nuestras consolas. No en vano, es compatible con PS5, PS4 e incluso Nintendo Switch.

Buen sonido y discreción

Estos Creative Chat USB son unos cascos que podremos conectar a nuestro ordenador gracias a su puerto USB-C. Pero no os alarméis, que aunque vuestro ordenador cuente solo con accesos USB-A no habrá problema porque en la caja de estos auriculares viene de regalo un adaptador que os permitirá utilizarlo en cualquier sitio. Por ejemplo, tanto PS5 como PS4 cuentan con este viejo puerto, pero en el caso de Nintendo Switch no hará falta porque su conector también es USB-C.

Creative Chat USB. Creative

Estos Creative Chat USB llegan con un micrófono que instala un sistema de cancelación de ruido así como un utilísimo mecanismo de desconexión automático (SmartComms Kit) que nos evita tener que estar pulsando el mute cuando dejamos de hablar. De esta forma, no corremos el peligro de decir algo inconveniente cuando creemos que nadie nos escucha.

Eso sí, en lo que Creative es experta es en la calidad de sonido. Es por eso que que también instala un efectivo sistema de cancelación de ruido inteligente, capaz de priorizar la reproducción de la voz sobre cualquier otro tipo de sonido. De esta forma, siempre obtenemos una conversación nítida que da importancia a lo que hablamos, por muchas fuentes de sonido que se mezclen durante la videoconferencia.

Otra de las características de estos cascos es la función de monitorización, que nos permite escucharnos a nosotros mismos pulsando un simple botón, para comprobar si estamos hablando demasiado alto o no. Por último, decir que estos Creative Chat USB tienen en su interior dos drivers de 40mm. que proporcionan una potencia de sonido suficiente para seguir sin problemas una reunión, o percibir cada matiz y detalle del audio de una serie, una película o un videojuego. Si estás interesado en ellos, puedes comprarlos a un precio de 49,99 euros.