Bogas (Endesa) prevé que el precio de la luz comience a bajar partir del segundo trimestre de 2022

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha estimado que el precio de la luz, que se sitúa en máximos históricos llegando a superar los 140 euros el megavatio hora, empezará a bajar a partir del segundo trimestre del año que viene y ha afirmado que ni el Gobierno, ni las empresas eléctricas tienen la culpa de la subida de la luz.

En una entrevista a Telemadrid, el directivo de Endesa ha estimado que el precio de la luz descenderá "sustancialmente en una perspectiva a medio y largo plazo". Bogas ha señalado que los precios actuales de la luz son "muy parecidos, un poco superiores" a los del 2012, 2015 o 2018 y que el problema es "exactamente el mismo" en toda Europa.

En este sentido, ha indicado que en el resto de Europa se está pagando la luz al precio de España y ha añadido que durante los meses de verano se está pagando "un poquito más" en el mercado español porque se utiliza "muchísimo más" el aire acondicionado que en otros países como Alemania o Francia.

Subida del gas a nivel mundial

En su opinión, el problema del incremento de la luz es consecuencia de la subida del gas a nivel mundial, así como del incremento del coste del CO2, por lo que habrá que adoptar medidas "valientes" que tengan que ver con el gas y con la raíz del problema.

"La gente está preocupada con razón, pero me preocupa uno poco más el futuro de los próximos meses que lo que ha ocurrido hasta ahora, la polémica es más en España que en otros países, porque tenemos una tarifa regulada que está ligada cien por cien a ese mercado mayorista que tiene esa volatilidad", ha explicado.

A su juicio, una de las primeras medidas que hay que adoptar es "desligar" la tarifa regulada "en parte o totalmente" del mercado mayorista, reducir fiscalidad, porque en España es "muy alta", y seguir trabajando en la política energética de sustitución de combustibles fósiles por renovables.

"Las medidas del Gobierno me parecen oportunas y apropiadas, yo incluso añadiría alguna más, me consta que el Gobierno está trabajando y está muy preocupado, lo mismo que las empresas, y comprendo absolutamente la indignacion de la gente", ha señalado.

Sobre el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de terminar este año con un precio de la luz similar al de 2018, el consejero delegado de Endesa ha afirmado que cree que es posible.

"Creo que hay que ser valiente y establecer una serie de medidas en las que ya el Ministerio está trabajando y creo que en alguna otra un poquito más drástica", ha señalado Bogas.

Respecto a la petición de tener "más empatía social" que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, realizó en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Bogas ha señalado que se trata de manifestaciones "un poco políticas" y ha aclarado que las eléctricas no son las que fijan el sistema de establecimientos de precios, no tienen el poder legislativo y no fijan las cargas.

"Nuestro objetivo fundamental debe ser el dar el mejor servicio al cliente y cometemos errores, el foco de las empresas eléctricas es tratar de aportar ideas para que se pueda reducir el precio de la luz", ha resaltado.