¿Serías capaz de ver los cambios que prepara WhatsApp en las burbujas de los chats?

Hay veces en las que llega una actualización a una aplicación y no se entera nadie, ya que son tan sutiles esos cambios que hay que estar muy atento para apreciarlos. Suelen ser detalles apenas importantes, de los que no echamos de menos pero que cuando se modifican, no sabemos por qué, pero nos ofrecen la sensación de que las cosas se ven un poquito mejor.

Algo así es lo que va a pasar próximamente en WhatsApp, cuando los de Facebook liberen la actualización en la que trabajan y que ya está disponible dentro de las betas para Android. Un estilizado muy pequeño y sutil de esas burbujas, que definen así desde la app, y que no son otra cosa que los bocadillos donde aparece lo que escribimos y lo que nos contestan.

¿Notas las diferencias?

Han sido los compañeros de WABetaInfo los que se han encargado de mostrar al mundo cómo serán esas nuevas burbujas de conversación dentro de WhatsApp, tanto si usamos un modo oscuro como claro, y podéis ver el resultado justo aquí debajo, en una serie de capturas que muestran cómo son los chats que tenemos ahora mismo en las instalaciones de nuestros teléfonos móviles y cómo serán a partir de (a la derecha) que se actualicen.

Viejos vs nuevos chats en WhatsApp. WABetaInfo

Efectivamente, se trata de un cambio muy sutil pero que da la sensación de ser mucho más natural y atractivo que al actual, con unos bordes de esas burbujas menos acusados y más abiertos, lo que le da un aspecto mucho más moderno. Como os decimos, una modificación que, si no hubiéramos estado atentos, habríamos dado por hecho que eso estuvo siempre así, desde los inicios de la aplicación hace una década.

Muchos cambios en la agenda

Además de estos retoques estéticos, WhatsApp tiene en su calendario de actualizaciones una buena cantidad de mejoras que están pendientes. La más importante, casi con total seguridad, es la del funcionamiento multidispositivo que promete permitirnos trabajar con la aplicación en tablets y ordenadores sin necesidad de llevar el móvil encendido; o las reacciones a los mensajes, que quieren hacer las conversaciones más amenas y cortas, sin tantas reacciones redundantes (de texto) ante el mismo comentario.

Con esas reacciones, WhatsApp se equipararía a Facebook, Discord y otras apps de redes sociales que han encontrado en los emoticonos el remedio perfecto para permitir a los usuarios que contesten a cualquier publicación sin invertir demasiado esfuerzo en escribir mensajes que son tan previsibles como intrascendentes.