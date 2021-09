La CNMC inicia el análisis de competencia ante la integración de Bankia Mapfre Vida en CaixaBank

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha dado inicio al análisis en primera fase de la adquisición y control exclusivo de Bankia Mapfre Vida por parte de CaixaBank, según los registros del supervisor.



Tal y como han indicado fuentes de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, se trata de un trámite habitual solicitado por la propia CaixaBank con el objetivo de aligerar el proceso de integración de la aseguradora en el negocio de seguros del banco, tras la fusión con Bankia y que ha implicado, a su vez, la ruptura entre Bankia y Mapfre en el negocio de los seguros.



En concreto, el 25 de agosto el banco remitió la información necesaria a la CNMC para iniciar este análisis de la operación, tal y como ha adelantado hoy 'La Información'.



UNA RUPTURA PENDIENTE DE LA VALORACIÓN



La absorción de Bankia Mapfre Vida por CaixaBank todavía no se ha cerrado, si bien podría producirse antes de que finalice el año. El último informe financiero de Mapfre, correspondiente al primer semestre de 2021, señalaba que un experto independiente nombrado por Mapfre y CaixaBank trabajaba en la valoración de los negocios compartidos con Bankia ante la ruptura del acuerdo de bancaseguros entre Mapfre y Bankia tras la absorción de la entidad por el banco de origen catalán.



La integración de Bankia en CaixaBank constituye un cambio de control en Bankia que, en virtud de los contratos suscritos entre Bankia y Mapfre, confiere a la aseguradora un derecho de opción de venta frente a CaixaBank de las acciones representativas de la participación del 51% en Bankia

Mapfre Vida, así como la resolución del contrato de agencia para la distribución de seguros de vida y un derecho de resolución del contrato de agencia para la distribución de seguros no vida suscrito entre ambas.



Mapfre comunicó a CaixaBank y Bankia el ejercicio de tales derechos, de forma que los procedimientos contractualmente previstos a efectos de las valoraciones de los negocios determinantes del precio (120% del valor de mercado de la participación del 51% de Mapfre Vida en Bankia Mapfre Vida) e indemnización (120% del valor del negocio asegurador no vida, sin incluir el valor de la cartera de seguros) a percibir por la resolución de sus acuerdos de bancaseguros.