Spotify Blend llega por fin a todos los usuarios, ¿sabes qué es y por qué te va a divertir?

Otra cosa no, pero a Spotify no se le pueden poner muchos peros cuando se trata de añadir nuevas funciones a sus aplicaciones para dispositivos móviles. Y la parte social siempre ha estado presente de una manera u otra, con la idea de que siempre podamos descubrir nueva música gracias a lo que escuchan nuestros amigos. Pero ahora han conseguido ir un paso allá.

Blend no es una función desconocida de Spotify. Al menos para cierto número de usuarios que han venido utilizándola desde el pasado mes de junio, cuando los suecos la publicaron con forma de beta para testear su buen funcionamiento. La noticia ahora es que por fin, todas las cuentas de la plataforma se han actualizado para permitirnos probar esta nueva pata social.

Actualización en curso

Si accedes ahora mismo a la aplicación para tu teléfono móvil y compruebas que todavía no está disponible, no te preocupes, ya que es un proceso que forma parte de actualización de todas las cuentas. Si no hay errores imprevistos, los usuarios con suscripciones de pago deberían tenerla ya a la vista y los free, en camino.

Spotify Blend ya está disponible. Spotify

Blend lo que hace es permitir que dos amigos puedan realizar combinaciones de temas musicales a partir de sus gustos personales. No se trata tanto de que le prestemos nuestras playlist al otro como que todo eso que nos gusta se mezcle, como un mix, para generar experiencias musicales inéditas hasta ahora. Eso sí, para que no todo sea descubrimiento y sí exploración, desde Spotify nos van a echar una ayudita.

Esa mano tendrá forma de divertida herramienta de "puntuación de coincidencia de gustos", es decir, que por debajo de todo el sistema trabajará un algoritmo capaz de emparejar eso que cree que nos gusta a los dos y mostrarnos un medidor de compatibilidad entre ambos. Básicamente, se trata de un aviso de si las cosas van a salir bien, mal o rematadamente mal cuando se mezcle todo lo que nos gusta a los dos.

En el fondo, Spotify Blend es una manera de crear nuevas listas de reproducción que se camuflan bajo la función "Crear mezcla", y que tiene la intención de ser una parte dinámica de la app. Es decir, que esas playlist no quedarán congeladas en el tiempo con los mismos temas siempre, sino que se irán actualizando prácticamente a diario, con cada nuevo estreno que pueda producirse dentro de un género concreto. Para que esa relación entre los dos usuarios se mantenga viva.