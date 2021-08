La facturación de las agencias de viajes se resiente por la quinta ola

La quinta ola de Covid-19 ha dado al traste con las previsiones de las agencias de viaje de recuperar este verano hasta un 40% de la facturación del 2019 y ahora esperan ingresar sólo entre el 25% y el 30% tras unos meses marcados por las restricciones impuestas para controlar el virus.



El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, ha explicado a Efe que la última ola de la pandemia, avivada por la irrupción de la variante delta, ha congelado muchos planes de viajes, y la incertidumbre creada por medidas como los toques de queda han contribuido también a enfriar la temporada.



"Esperábamos el inicio de la reactivación este verano con una previsión de recuperar entre el 35% y el 40% de la facturación de 2019 (lo que supondría unos 8.000 millones de euros) pero ahora esperamos ya sólo facturar entre el 25% y el 30%", ha señalado Sarrate.



Acave cuenta con más de 450 agencias de viaje asociadas, la mayoría situadas en Cataluña y el arco mediterráneo, pero también cuenta con establecimientos en Madrid y otras ciudades españolas con fuerte peso turístico.



Además de la subida de los contagios, Sarrate señala que los hábitos de viaje de los ciudadanos se han visto afectados por la disparidad de normas a la hora de gestionar las medidas de seguridad aplicada tanto por las diferentes comunidades autónomas, en el caso del turismo nacional, como por países terceros, en el de los visitantes que vienen de fuera de las fronteras.



A su juicio, los criterios diferentes y los vaivenes de medidas como los toques de queda nocturnos ha llevado a muchos ciudadanos "a no arriesgarse" y a reservar con mucha menos antelación de la habitual en otras temporadas de verano.

Así, el 81% ha reservado con menos de un mes de antelación y un 37,2% lo ha hecho incluso en la misma semana.



Todo ello ha complicado la reactivación del sector, que cuenta con un 60% de la plantilla todavía en ERTE y que ha perdido un 13% de empleabilidad, según los datos de Acave.



Los destinos más demandados por los españoles este verano, hasta el 85%, han sido nacionales, con Baleares, Canarias, Galicia y la Costa Mediterránea (Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana) en las primeras posiciones.



Entre los más reclamados en el extranjero, se encuentran las costas e islas del Mediterráneo y, en particular Turquía o Egipto, mientras que no se ha viajado prácticamente al continente asiático y Estados Unidos o Canadá.



En cuanto a los visitantes foráneos, los franceses y los de los Países Bajos han sido los mayoritarios, mientras que los británicos, los primeros del ranking hasta ahora, han caído muchas posiciones.



Sarrate se ha mostrado convencido de que la recuperación plena del sector todavía está lejos y que, pese a que la vacunación avanza a buen ritmo, los niveles prepandemia no se alcanzarán hasta alrededor del 2024.



De cara a septiembre y al otoño, cree necesario que la administración pública y los principales agentes del sector turístico puedan acordar alguna fórmula para alargar la temporada de verano, además de mejorar las condiciones de los viajes del Imserso.



Por otra parte, el presidente de Acave espera que el Gobierno alargue los ERTE hasta el 31 de diciembre para ayudar a las agencias de viaje, aunque ha advertido que muchas de estas empresas ya se plantean llevar a cabo despidos por no poder mantener la actividad pese a estas ayudas al empleo.