Chrome te permitirá abrir más de una ventana en Android 12, ¿sabes para qué?

Todos tenemos claro las diferencias que hay entre navegar con un ordenador y hacerlo con un smartphone. El primero trabaja gracias a un utilísimo escritorio que permite tener aplicaciones abiertas con tamaños de ventanas que podemos ajustar al espacio que nos ofrece el monitor. Eso, por desgracia, no es posible hacerlo dentro de la pantalla de un teléfono móvil.

Es por eso que los navegadores para smartphones se mueven mejor alrededor del concepto pestaña, y no tanto con el de ventana, porque no es muy fácil gestionar estas últimas cuando no tenemos la posibilidad de variar su tamaño para amoldarlas al espacio en la pantalla del móvil. Aunque desde Google no piensan lo mismo y están desarrollando para Android 12 un cambio bastante radical.

Prepárate para tener más ventanas

Los de Mountain View han comenzado a introducir en algunas versiones de Chrome para Android 12 una nueva función de ventanas, que podremos tener abiertas para distintos cometidos. El principal, separar esas webs que necesitamos visitar por motivos de trabajo de aquellas que son puro ocio y entretenimiento, de tal forma que no se mezclen cuando vayamos a buscarlas.

Llegan las ventanas a Google Chrome para Android 12. XDA Developers

Como sabréis, dentro de una ventana es posible abrir, más tarde, nuevas pestañas, por lo que esta categorización viene a ir un paso más allá cuando se trata de tener ordenados todos esos sites que visitamos. Recordad que hace ya algunos meses Chrome introdujo los grupos de pestañas, que son una forma de ordenar nuestro historial de navegación a través de códigos de colores. Los de Mountain View, ante la posibilidad de hacer algo así dentro del ecosistema Android, lo mismo se han encontrado con dificultades que les han llevado a optar por la posibilidad de crear ventanas independientes.

La ventaja de esta multiventana es que al crearla Chrome adopta automáticamente una visualización de pantalla partida (split screen), por lo que podremos tener abiertas dos instancias de la misma app al mismo tiempo, algo que con el sistema de pestañas no era posible hacerlo. Así, y aunque nuestra pantalla no sea como la de un PC o Mac, podremos consultar a la vez dos páginas web que necesitamos tener a la vista para cotejar, comparar o copiar algún contenido importante para nuestro trabajo. Esta opción llegará con la versión 93 de Chrome y no será visible a menos que tengamos en el dispositivo Android 12 instalado, cosa que, de momento, no es posible salvo que tengamos la beta instalada y funcionando.