¿Sabes quién es el culpable de que tu móvil Android solo tenga una tienda de ‘apps’?

Parece que Epic se ha liado la manta a la cabeza y ha decidido derribar dos de las torres más altas que se han construido en los últimos años, al calor de los smartphones y los dos sistemas operativos dominantes: iOS y Android. Si los padres de Fortnite no tuvieron problemas en llevar a los tribunales a los de Cupertino para acabar con lo que consideran un monopolio de Apple, ahora le toca el turno a los de Mountain View, a Google.

El gigante de los videojuegos ha decidido llevar a los juzgados a los norteamericanos prácticamente con los mismos argumentos que en el caso de los de Tim Cook, aunque yendo un paso más allá ya que, como sabéis, Android tiene la fama de ser un sistema operativo más abierto que iOS. Es decir, que en teoría, no solo podemos descargar aplicaciones desde la Play Store de Google, sino que tenemos sobre el papel otras alternativas como son las páginas web oficiales o las stores de Amazon, Samsung y otras muchas marcas más. Ahora bien, ¿por qué tu smartphone no llega a tus manos con alguna de estas alternativas por defecto en tu móvil LG, Motorola, etc.?

Dicen que Google tiene la culpa

Sobre el papel, los de Mountain View no ponen problemas a que un fabricante de smartphones se decida por añadir una tiendas de aplicaciones extra, además de la Play Store. Solo tiene que desarrollarla, o llegar a una acuerdo con esa empresa, y ofrecer la app para comenzar a descargar cualquier cosa pero, desde Epic, quieren demostrar que si esta práctica no está más extendida es porque Google tiene bastante que ver.

Lo que acaba de desvelar la denuncia presentada por Epic es que si no tenemos más de una tienda de apps en nuestros smartphone, es porque "Google ha estado pagando a algunos fabricantes de teléfonos para que no incluyan" esas alternativas, de tal modo que cuando el usuario enciende por primera vez su terminal, se encuentra con una única opción para bajarse las aplicaciones oficiales de Android.

El método utilizado por Google no fue otro que el de crear un programa llamado "Dispositivos premium" por el que, desde el año 2019, los fabricantes que se unieran a él podrían llevarse una mayor porción (del 8 al 12%) de los ingresos en concepto de búsquedas. A cambio, solo la Play Store estaría disponible dentro del terminal, eliminando cualquier posibilidad de competencia para otras marcas que tienen sus propias alternativas dentro de Android. El resultado fue que algunas compañías como LG y Motorola llevaron entre el 95 y el 98% de todos sus modelos a este programa de "Dispositivos premium", para conseguir un porcentaje extra de todo el gasto que sus usuarios llevaran a cabo dentro de la tienda de apps. Un porcentaje que podría haber aumentar hasta el 6% respecto del 3% que venía pagando Google.