¿No sabes qué ver en Netflix? Soluciónalo con un el buscador Flick Metrix

Seguro que en más de una ocasión has acabado una serie en Netflix y no sabías exactamente con qué empezar, y el buscador que existe en la plataforma de vídeo en streaming no es precisamente el más amigable del mundo. Pues bien, te vamos a mostrar una herramienta que te permitirá encontrar nuevos contenidos que te van a encantar: Flick Metrix.

Este es un buscador web que está conectado a la base de datos de la plataforma de la que estamos hablando y que te permite localizar de forma avanzada la siguiente serie o película qué vas a disfrutar sentado en el salón de tu casa. Estéticamente no es precisamente la opción más llamativa del mercado (ya que su página inicial simple y llanamente muestra texto), pero su potencia nos parece lo suficientemente buena como para que tengas a esta herramienta como toda una referencia, ya que seguro que es utilidad hará que la acabes recomendando a tus amigos y familiares.

Cómo realizar búsquedas en Flick Metrix

De primeras lo que puedes hacer es buscar utilizando el título qué tienes en mente (o que te suena), lo que se parece bastante a lo que ofrece Netflix. Pero luego existen más opciones que son muy positivas (por orden): es posible realizar búsquedas por listados creados por la crítica o por género. También existe la posibilidad de reducir la búsqueda a un país en concreto, donde en el caso que nos ocupa lo ideal es poner Spain. Aparte, podrás restringir los resultados por los por actores y directores que más te gustan, para así localizar las creaciones en los que participan.

Otra de las cosas que son de lo más positivas es que en la zona inferior existen enlaces para acceder a los diferentes países en los que está presente la plataforma de vídeo. Así, existe una página para cada una de ellas (la propia de España es esta), y no vas a tener que leer mucho texto, ya que aquí sí que verás imágenes representativas de cada una de las series y películas disponibles. Abriendo cada posibilidad verás desde una explicación de lo que estás viendo; pasando por enlaces para cada uno de los países en los que está disponible: e, incluso, podrás visualizar la puntuación en IMDB y los actores y directores que participan -con enlaces en cada uno de ellos por si deseas acceder a todo los que participan y está dentro de la base de datos del servicio-. Esta es la mejor posibilidad en nuestra opinión.

Una posibilidad más

Para completarlo todo, debes saber que en Flick Metrix existe un apartado llamado New en Netflix que está ordenado por orden alfabético y en el que vas a poder descubrir semanalmente todo lo que va añadiendo en la plataforma. De esta forma, siempre estarás completamente informado y encontrarás algo nuevo para ver. Además, exportar no he encontrado la aplicación del terminal o el ordenador es realmente sencillo realizando copiar y pegar.