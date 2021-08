WhatsApp cambiará el límite de tiempo en los mensajes que desaparecen, ¿un error?

No hace mucho que se incluyó una nueva función en WhatsApp con el objetivo de poder aumentar la privacidad en los chats. Esta no es otra que la posibilidad de mandar mensajes que tienen fecha de caducidad y que de forma automática cuando esta se cumple se eliminan de la conversación, ya sea grupal o individual. Pues bien, parece que la compañía está trabajando en añadir una novedad al respecto.

Esta se ha detectado al revisar el código la nueva versión de prueba de la aplicación para el sistema operativo Android, que es la 2.21.9.6. En ella se puede ver la nueva función en la que está trabajando la firma propiedad de Facebook y que modificará de forma bastante importante el cómo trabaja hasta la fecha los mensajes que se eliminan pasado cierto tiempo. Y, la verdad, es que este nuevo añadido para algunos puede ser más un error que un acierto.

Qué cambiará en WhatsApp

En el caso de que finalmente el cambio se lleve a cabo de forma completa, y pase a ser parte de la versión final de la aplicación de la que estamos hablando, se activaría la posibilidad de establecer como 90 días lo que habría que esperar para que desaparezca un mensaje. De esta forma, los avances en privacidad que se consiguieron con la función incluida la hace no mucho tiempo en el desarrollo del servicio de mensajería más utilizada a nivel mundial, se perderían en gran parte, ya que el tiempo que hemos mencionado es demasiado largo. Por lo tanto, seguro que a más de uno esto no le parece precisamente una muy buena idea.

La verdad es que más con una cuenta atrás rápida para que una imagen o mensaje de texto deje de estar disponible y de esta forma asegurar que, de así de decidirlo, la disponibilidad será restringida, la nueva opción parece más una forma de archivar por un largo período de tiempo algo. Lo cierto, es que no hace mucho se conoció que también se trabajaba para establecer 24 horas como uno de los tiempos disponibles para eliminar los mensajes, y sinceramente parece que tiene mucho más sentido que los 90 días.

¿Tiene sentido todo esto?

Pues en principio no mucho, a no ser que estemos hablando de una nueva función que nada tenga que ver con la desaparición de los mensajes, y sí para poder guardar por un tiempo bastante largo algún contenido que se considere importante. Además, esto va en contra de lo que comentó la propia WhatsApp con la llegada de los mensajes que se borran: "otorgar a los usuarios la tranquilidad de que las conversaciones no son permanentes si así se decide". Por lo tanto, sorprende -y mucho- la novedad que se ha visto es la versión de prueba. Que no es final, todo hay que decirlo.