Google se sube al carro: el nuevo Pixel 6 finalmente no incluirá cargador

Sea conocido que uno de los próximos teléfonos de gama alta que se van a lanzar al mercado será de los que no incluirá cargador en su caja. Hablamos del Google Pixel 6, un modelo que se espera en otoño de este mismo año y que la propia compañía ha indicado que en su caja no encontrarás el adaptador de corriente qué tan habitual es desde siempre en los smartphones.

De esta forma, la compañía de Mountain View sigue el mismo camino que otros fabricantes que tomaron esta misma medida hace un tiempo. Un claro ejemplo de lo que decimos es Apple en sus iPhone. La verdad es que la decisión es cuando menos cuestionable teniendo en cuenta que este dispositivo -y otros que son caros en el mercado- tienen un precio que no justifica el movimiento. Y, además, cuando se mejora la potencia en la carga rápida es muy posible que los usuarios no tengo adaptador necesario.

Los motivos que ha esgrimido Google para ello

Y curiosamente lo antes mencionado -pero dada vuelta- es una de las razones que ha puesto sobre la mesa Google para tomar esta decisión. Según la firma norteamericana, son pocos los usuarios que no tienen actualmente un cargador USB tipo C, por lo que no consideran necesario incluir uno con el nuevo Pixel 6. Además, y como ya hicieron otros antes, también han apuntado a motivos de sostenibilidad del medio ambiente para que el accesorio del que hablamos sea parte de la caja del teléfono.

Con esta teoría, más de uno puede pensar que el Google Pixel 6 mantendrá una carga rápida 18 W, qué es no soportada por los adaptadores de corriente que la firma norteamericana ha incluido en sus teléfonos últimamente (y, por ello piensa, que no es necesario aportar una adicional). De ser así, no son precisamente buenas noticias para el futuro teléfono de gama alta, ya que se quedaría muy lejos de lo que ofrece su competencia actual en el mercado. Y, si hay cambio, como hemos dicho antes tampoco existe una justificación muy clara, ya que el que se compre uno de estos terminales, tendrá que recurrir hago una compra adicional para aprovechar al máximo su capacidad debido a que no dispondrá de un cargador para ello.

La verdad es que la decisión de Google no hace más que seguir la estela de otros grandes fabricantes del mercado, pero seguro que son muchos los usuarios que no entienden la falta de un cargador sin una reducción deprecio por ello. Además, no son pocas las compañías -muchas de ellas asiáticas- que no tienen entre sus planes eliminar el cargador de la caja de sus dispositivos. Y, para algunos, esto puede ser un elemento diferencial a la hora de decidirse por uno u otro teléfono