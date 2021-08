Así puedes devolver una aplicación en Play Store si te has equivocado

Seguro que, en alguna ocasión, para realizar una compra en la tienda de aplicaciones oficial de Google, llamada Play Store, que no deseabas. Si no sabes los pasos que tienes que dar para conseguir un reembolso del dinero que has invertido por error, te contamos lo que tienes que hacer para conseguirlo de forma sencilla.

Lo cierto es que no es muy complicado conseguir esto, especialmente si no han pasado 48 horas de la compra. Además, para realizar el proceso no necesitas acceder a ningún tipo de dispositivo adicional más que el propio teléfono o tablet con el sistema operativo Android que has utilizado (o algún equipo en el que tengas dada de alta tu cuenta de Google como principal, ya que es lo que necesitas para poder gestionarlo todo).

Pasos a dar en los terminales con Android

A continuación, te indicamos todo lo que tienes que hacer para conseguir que te devuelvan el dinero por la compra de una aplicación en la tienda Play Store donde, eso sí, debes utilizar el navegador que das uso de forma habitual.

Lo primero es acceder a la siguiente dirección en la aplicación con la que accedes a las páginas web en tu teléfono o tablet: play.google.com. Hecho esto, y una vez que ha accedido con tu usuario y contraseña a la cuenta de Google en cuestión, debes utilizar la opción Menú que hay en la zona superior de la pantalla y que se identifica con un icono con tres líneas horizontales (normalmente conocido como hamburguesa).

Ahora debes entrar en el apartado Historial de compras que está dentro de Cuenta. En el pedido realizado por error, tienes que elegir Solicitar un reembolso o Informar un problema. Aparece un formulario que tienes que completar indicando toda la información que te piden (debes dejar claro que lo que quieres es un reembolso). Envía todo ahora te toca esperar una respuesta algo que no suele tardar más de 15 minuto, aunque puede ser algo más largo. Así de sencillo es todo.

Devolver un dispositivo hardware

Esto también es completamente posible y, para realizarlo, simplemente tienes que seguir los pasos que aparecen en el siguiente enlace. Todo también resulta de lo más sencillo y en cuestión de pocos minutos habrás completado el proceso y simple y llanamente tendrás que esperar a que te contesten por parte de Google.