Nuevo cargador inalámbrico OPPO: compatible con absolutamente todo

Los dispositivos que ofrecen compatibilidad con carga inalámbrica cada vez son más numerosos y de diferentes tipos. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más las compañías que ofrecen cargadores con el objetivo de ofrecer la máxima compatibilidad posible. Y un ejemplo es el nuevo que ha lanzado OPPO.

El nombre del nuevo producto del que hablamos es OPPO Wireless Charger, y al contrario de la práctica totalidad del resto que ofrece la compañía asiática en el mercado no busca sacar el máximo partido a su tecnología propietaria AirVOOC y sí a Qi. Por lo tanto, la intención que ha tenido el fabricante con este dispositivo es la de conseguir que prácticamente cualquier teléfono o auricular que es compatible con carga inalámbrica se pueda utilizar.

Estéticamente este es un producto bastante estándar ya ofrece una carcasa de forma circular y completamente plana en la que se tiene que colocar el dispositivo al cargar. De esta forma, es prácticamente imposible que encuentres problemas al realizar esto. En su interior incluye las correspondientes bobinas que son las que realizan el trabajo y, por suerte, se ha trabajado el ofrecer una disipación del calor bastante deficiente algo que se consigue mediante el uso de varias ranuras en la parte inferior que cumplen perfectamente con su cometido.

Potencia de carga de este producto de OPPO

La máxima que podrás utilizar es de 15 W, lo que asegura que podrás dar uso a la práctica totalidad de los teléfonos que hay en el mercado como por ejemplo los fabricados por Samsung; Apple; y, como no, los propios de OPPO. Es importante mencionar que para poder exprimir al máximo la velocidad de carga tendrás que utilizar un cable USB compatible con Power Delivery (PD) 2.0. Esto Le ofrecen la inmensa mayoría de los que puedes comprar actualmente en el mercado, por lo que no es precisamente un inconveniente.

Es importante menciona que, aparte de incluir un pequeño LED que informa del Estado en el que se encuentra el cargador de OPPO, en el accesorio del que estamos hablando se incluyen varias opciones de protección para que siempre estés seguro de que no vas a sufrir problema alguno en el dispositivo que estás cargando. Así, entre las más importantes está la propia sobre tensión; bajo voltaje; protección electrostática; detección de objetos no compatibles; y, como no, la que evita que existan altas temperaturas al realizar una carga.

En lo que tiene que ver con el precio, que ahora mismo ya se vende en China; se sitúa al cambio unos 15 euros una cifra bastante adecuada y puede ser un buen punto de partida para conseguir unas ventas interesantes.