Cómo añadir un salvapantallas a Android TV

Android TV se ha convertido en el sistema operativo más utilizado en televisores inteligentes. Y es que la solución de Google cuenta con algunas funciones muy interesantes, además de un completo catálogo de aplicaciones y juegos para sacarle el máximo partido a tu televisor.

Y si bien es cierto que Android TV tiene los días contados, ya que más pronto que tarde será sustituido por Google TV, aún le queda cuerda para rato. Por este motivo te hemos traído un pequeño tutorial con el que podrás personalizar un poco más tu Smart TV o reproductor multimedia con este sistema operativo.

Al igual que los terminales con el sistema operativo de Android, Android TV llega con un salvapantallas predeterminado, el cual va mostrando en pantalla diferentes imágenes. Pero a través de una aplicación que puedes descargarte de forma totalmente gratuita desde Google Play y que permitirá añadir un divertido salvapantallas personalizado a tu televisor inteligente.

Usa un salvapantallas en tu televisor gracias a Dreamy

De esta manera, podrás darle un toque muy diferente a tu televisor cuando no lo estás utilizando, además de sorprender a tus visitas de una forma diferente. Y viendo lo fácil que es, lo cierto es que vale la pena probar una solución de este tipo.

ampliar foto Salvapantallas en Android TV Dreamy

Eso sí, ten en cuenta que el fondo de pantalla de Android TV no se puede cambiar, ya que la interfaz no lo permite de ninguna forma, pero sí que podrás usar una aplicación para personalizar el salvapantallas de este sistema operativo. ¿No sabes cuál elegir? No te preocupes, que la app que te vamos a recomendar cumplirá de sobra con tus expectativas.

Hablamos de Dreamy, la cual muestra las mejores fotos de Unsplash, un repositorio de fotos muy conocido, en tu Smart TV. Cuando ya hayas descargado la aplicación para poder ver otras imágenes como salvapantallas en tu Android TV, tendrás que seguir los pasos que te vamos a dejar a continuación:

En la pantalla inicial de Android TV, tendrás que pulsar sobre el icono de Ajustes, el cual se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

Ahora busca Preferencias del dispositivo/ Salvapantallas.

Selecciona el salvapantallas que vas a querer ver en tu televisión.

Y hecho esto, ya habrás cambiado el salvapantallas de tu Smart TV con tu Android TV. A partir de este momento, cada vez que tu televisión pase a quedar en modo reposo, y claro no se esté reproduciendo nada, podrás ver el salvapantallas que has elegido en la aplicación que hayas descargado e instalado.