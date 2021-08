¡Por fin! WhatsApp ya tiene una nueva función para migrar de iOS a Android

Parece que la compañía WhatsApp tiene la intención de dar respuesta a una de las grandes demandas de los usuarios desde hace bastante tiempo. Esta no es otra que el permitir transferir el historial de los chats que se tienen en un teléfono a otro… existiendo la opción de realizar el proceso desde terminales con iOS hasta los que utilizan Android (en sentido contrario por ahora nada de nada).

La verdad es que no son pocos los que se han frustrado al intentar realizar la transferencia cuando han decidido migrar de un sistema operativo para dispositivos móviles a otro, ya que esto no era posible. El motivo qué es y para que esto no existirá es que el almacenamiento de la información se realizaba en iCloud en los equipos de Apple mientras que los que utilizan el desarrollo de Google hacían lo propio en Drive. Y, claro, existen incompatibilidad por este motivo.

Llegada de la solución por parte de WhatsApp

Para sorpresa de muchos la solución se ha comunicado que existe en el evento celebrado ayer por parte de Samsung en el que se anunciaron sus nuevos teléfonos plegables y, también, la llegada al mercado de su nuevo reloj inteligente Galaxy Watch4. Por el momento, según se indicó en la presentación la herramienta de la que hablamos solo estará disponible para los dispositivos de la compañía coreana, pero se espera que en pocas semanas (como mucho) la solución indicada empieza a desplegarse para todos los usuarios que utilizan la aplicación de mensajería más conocida en el mundo.

Una de las cosas que se deben tener muy en cuenta es que, por el momento, WhatsApp no ha encontrado una solución para realizar el proceso de sincronización utilizando la luz. Así, lo que se ha realizado es una modificación en la propia aplicación que mediante el uso de un cable Lightning a USB-C permite transferir de forma directa el historial de los chats que se tienen almacenados. Por lo tanto, no hablamos de una fusión al uso, sino de sobreescritura por lo que se debe tener muy en cuenta esto antes de completar el proceso.

Qué es lo que se transfiere

Pues aparte de los mensajes de texto y las notas de voz, el trabajo que ha realizado la compañía que pertenece a Facebook ha sido de lo más completo, ya que prácticamente todos los archivos multimedia (como por ejemplo fotos y vídeos) se podrá mirar con el proceso que ayer mismo fue anunciado. Por cierto, según la compañía conseguir un funcionamiento idóneo de esta herramienta ha sido bastante complicado la que se han tenido que solventar las dificultades encontradas por la encriptación propia de la aplicación.