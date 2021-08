Encontrar tus AirPods perdidos mejorará con la llegada de iOS 15

Poco a poco se van desvelando algunos de los secretos que hay en el interior del sistema operativo iOS 15 (todavía en fase de pruebas). Una de las cosas que se acaban de conocer es que el sistema operativo destinado a los terminales móviles de Apple incluirá una mejora en su herramienta de localización para encontrar los cascos de la firma.

Hablamos concretamente de la función Find My, que desde hace tiempo ofrece la posibilidad de encontrar tanto los teléfonos como los tablets de la compañía norteamericana en el caso de ser robados o simplemente si se pierden. Pues bien, con la nueva versión del sistema operativo antes mencionado se añade esta opción avanzada también para algunos de los modelos de cascos inalámbricos que los de Cupertino tienen en el mercado. De esta forma, cuando lo sepas dónde están podrás saber dónde los dejaste.

Concretamente los dispositivos que serán compatibles con la nueva funcionalidad son los AirPods Pro y los AirPods Max. Los que tienen modelos anteriores, no van a poder disfrutar de la nueva herramienta por completo, algo que segura más de uno no le parece precisamente algo positivo. Uno de los detalles que es interesante en el añadido del que estamos hablando es que no tendrás que hacer nada ni los auriculares ni a los teléfonos para poder aprovecharlo siempre que tengas instalada la versión de prueba de iOS 15 o la final cuando esta se haga pública algo que se espera que suceda el mes que viene.

Qué conseguirás con la nueva función de iOS 15

Gracias al texto que se ha visto en el interior del código de la versión de prueba del sistema operativo, lo que queda bastante claro es que se podrá localizar de forma muy efectiva los cascos en el caso de no saber dónde se encuentran… incluso, según se indica en la fuente de la información. Esto podría ser así, aunque en los cascos no estén dentro de la cobertura Bluetooth de sincronización. Además, también se podrá conocer si se ha realizado un emparejamiento adicional con un teléfono iPhone.

La verdad es que esta nueva herramienta apunta a ser de lo más útil, y todo se basa en aprovechar al máximo el ID de Apple, como ocurre con los teléfonos. Eso sí, una vez que se active esta función debes tener muy claro que en el caso de tener alguno de los auriculares que son compatibles y que antes hemos mencionado si tienes idea de regalarlos o venderlos, tendrás que eliminarlos de tu perfil, ya que en caso contrario el nuevo usuario puede tener bastantes problemas.