Cómo usar tu Chromecast en vacaciones si no hay WiFi

Para poder usar tu Chromecast, necesitas que este tenga conexión a la red WiFi. Muchos piensan que en el caso de no tener esta conexión, ya no son de utilidad, pero nada más lejos de la realidad. Y es que este dispositivo es mucho más útil, lo cual os mostraremos a continuación.

Lo cierto es que tienes la posibilidad de utilizar tu Chromecast sin necesidad de esta conexión WiFi. Por ejemplo, tienes la posibilidad de enviar los contenidos desde tu smartphone, lo que resulta una muy buena opción si, por ejemplo, sales de vacaciones. Incluso si tienes un largo viaje en coche, esta es una opción que te salvará del aburrimiento cuando no tengas WiFi. Si tienes una pantalla que cuente con conexión HDMI, el problema está resuelto.

Para poder disfrutar de la reproducción del Chromecast desde tu smartphone debes hacer algunos ajustes a tu teléfono. Para ello no será necesario que recurras a una aplicación de terceros ni un accesorio adicional.

Cómo usar el Chromecast sin WiFi

Mando del Chromecast con Google TV Unplash

Lo que vas a tener que hacer es “mentir” a tu reproductor, de forma que este piense que está conectado a su red WiFi de cada día. Para lograrlo debes usar una opción que está disponible en la gran mayoría de teléfonos actuales, ya sean de Android o iOS.

En primer lugar vas a tener que apuntar el nombre de la contraseña del WiFi de tu hogar, el cual es el que está configurado con el Chromecast. El nombre lo podrás ver en tu smartphone, y si no, también lo tienes en el propio router, si es que no lo has cambiado claro. Ahora debes configurar Conexión compartida en el teléfono que vayas a conectar al Chromecast. Esto lo puedes hacer en el apartado donde se establecen las opciones de conectividad.

Una vez que estés en la pantalla donde se puede configurar el punto de acceso para crear una red WiFi, tendrás que poner como Nombre de la red WiFi el que te hemos indicado anteriormente, y a continuación poner la misma contraseña. Si haces esto, el Chromecast accederá a la red WiFi de tu smartphone pensando que se trata de la conexión de siempre. A continuación tendrás que activar esta función en el teléfono al que lo hayas conectado.

Una vez que hayas seguido los pasos que te hemos indicado, tendrás que conectar el Chromecast a la televisión o pantalla. Ahora enciéndelo y asegúrate de que se ha conectado con éxito a la red WiFi creada. Si no has tenido ningún problema hasta aquí, ya solo debes usar desde tu teléfono las aplicaciones con las que enviar contenido a la pantalla, como puede ser Netflix y otras de desarrollo compatible con Chromecast.