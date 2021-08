¿Quieres ser una estrella de Netflix? Pues ahora es el mejor momento

Uno de los motivos por los que Netflix no tiene rival que le sople, por mucho Disney+ o HBO MAX que haya, es por su increíble catálogo. La plataforma de contenidos bajo demanda cuenta con todo tipo de series y películas, y que además renueva cada mes para ofrecer constantes novedades. Y uno de los principales estandartes de la compañía son los programas de telerrealidad.

Lo cierto es que este tipo de contenidos están arrasando en la plataforma. Sí, igual que nadie veía Gran Hermano, pero los datos de audiencia eran sorprendentemente altos, con Netflix pasa algo parecido. Y algunos de sus reality shows arrasan en este servicio VOD.

Netflix apuesta por la telerrealidad

Por este motivo, Netflix ha decidido triplicar su programación de telerrealidad. Para ello, va a renovar sus programas más exitosos, como ¡A ordenar con Marie Kondo!, además de trabajar en nuevos programas de este tipo. Y ojo, que acaban de abrir un casting para futuros programas.

De esta manera, y en el caso de que vivas en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Irlanda, vas a poder participar en el casting abierto para formar parte de futuros programas en Netflix. ¿El único requisito? Ser mayor de 18 años.

Accediendo a la página web que ha habilitado Netflix para ello, podrás acceder a diferentes castings para programas como Nailed It!, Queer Eye, The Circle o Too hot handle. Incluso puedes apuntarte a todos los programas a la vez si tienes muchas ganas de ser uno de los protagonistas en Netflix.

Decir que este movimiento de Netflix tiene todo el sentido del mundo. La plataforma de contenidos bajo demanda está sacando muchísimo rendimiento de estos contenidos, que además son infinitamente más baratos que otras producciones. Por poner un ejemplo, cada capítulo de The Witcher tiene un coste aproximado de 10 millones de dólares. ¿Te parece mucho? Pues que sepas que un capítulo de Stranger Things ya supera esa cifra, acercándose más a los 15 millones de dólares.

Evidentemente, no podemos comparar la calidad de una serie de estas características, con el típico programa de telerrealidad disponible en Netflix o cualquier otra plataforma de contenidos bajo demanda. Pero también es cierto que la diferencia a nivel económico es notable: si hacer un reality sale mucho más rentable que una gran producción, la compañía americana no duda en ampliar este tipo de contenidos, que además funcionan realmente bien en la plataforma. Y a quién no le gusten este tipo de programas, cuenta con un catálogo lo suficientemente completo para que no falten opciones.