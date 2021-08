Cómo encontrar cualquier Chromecast cercano a tu teléfono

Uno de los mejores reproductores multimedia que puedes comprar es, sin lugar a duda, el Chromecast de Google. Hablamos de un dispositivo capaz de convertir a cualquier televisión tradicional en una flamante Smart TV. Además, si conoces los mejores trucos para sacarle el máximo partido a este dispositivo, podrás disfrutar de todo tipo de funciones de lo más útiles.

Una de las grandes bondades del Chromecast es su capacidad para transmitir los contenidos que se están reproduciendo en la pantalla de tu teléfono. De esta manera, podrás ver cualquier vídeo que tengas en el móvil, con la ventaja de ejecutarlo en la Smart TV con la consecuente mejora por su mayor diagonal de pantalla.

Y si conoces esta herramienta capaz de detectar cualquier Chromecast que haya cerca para que puedas transmitir la pantalla de tu teléfono de la forma más cómoda, podrás sacarle mucho partido a cualquier reproductor.

Nearby, la mejor forma de localizar un Chromecast

Hablamos de la aplicación Nearby, un servicio de Google y que permite localizar de la forma más sencilla a cualquier Chromecast que haya dentro del radio de acción de tu teléfono.

De esta manera, podrás enviar contenidos a cualquier Chromecast que esté cerca de ti. Siempre y cuando cumplas una serie de requisitos. Para empezar, esta función está disponible de forma exclusiva para dispositivos con Android como sistema operativo. De esta manera, si tienes un iPhone o un iPad de Apple, mucho nos tememos que no podrás usar la herramienta de la gran G.

Por otro lado, hace falta usar una versión de Android 6.0 o superior, ya que si no, no podrás utilizar la función Nearby del Chromecast. Por último, decir que está disponible en dispositivos Chromecast, Chromecast Ultra y Chromecast Audio. Pero no funciona en dispositivos Chromecast de primera generación.



Si cumples los requisitos mencionados anteriormente, tan solo has de seguir estos pasos para poder utilizar la función Nearby en Chromecast:

Activa los Servicios de ubicación en tu teléfono para que detecte Chromecast cercanos.

Activa las notificaciones en la app de Google Home.

Ahora enciende tu Chromecast conectándolo al televisor y activa el Bluetooth de tu teléfono móvil.

Verás que, en el caso de que detecte un Chromecast que no ha sido configurado, aparecerá una notificación emergente invitándote a hacerlo.

Solo deberás pulsar sobre Configurar y seguir los pasos para poder usarlo cómodamente en tu teléfono.

Como habrás podido ver, el proceso es muy simple, por lo que no tendrás problema alguno para poder detectar cualquier Chromecast cercano a tu teléfono.