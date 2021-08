Apple busca más probadores para sus próximos sistemas operativos, ¿te apuntas?

Parece que las cosas van viento en popa en el desarrollo de los nuevos sistemas operativos de Apple, tanto es así que la compañía de Cupertino estaría enviando correos a diferentes usuarios con el objetivo de que esto se añadan el programa de pruebas que tienen (y de esta forma mejorar y optimizar todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de este software).

Ya se está cerca de la quinta versión de prueba de los sistemas operativos iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 y tvOS 15, que son prácticamente todos los que tiene la firma norteamericana en el mercado para sus diferentes productos que van desde teléfonos móviles; pasando por ordenadores portátiles; e, incluso, relojes inteligentes y reproductores de vídeo multimedia. Con este movimiento, la firma liderada por Tim Cook busca tener más información respecto a la estabilidad y funcionamiento de las nuevas herramientas que se van a incluir en sus desarrollos. Evidentemente, esto también significa que todo marcha según lo previsto.

Algunas de las novedades que se preparan

Algunas cosas que se tienen en cartera, y que son prácticamente seguros que serán parte de las versiones de los sistemas operativos de Apple, tienen que ver con el navegador Safari (por lo que prácticamente afectará a todos los dispositivos de la compañía). Se incluirá una nueva interfaz de usuario que busca mejorar la experiencia de uso que se tiene, ya que la idea es que con mucho menos esfuerzo y acciones se pueda realizar el mismo trabajo. Eso sí, algunos que ya la han probado indican que todavía hay camino por recorrer.

Es lo referente a los trabajos destinados a teléfonos, tablets y ordenadores, también se tiene muy claro que habrá novedades en lo referente a FaceTime que tienen que ver con una función denominada SharePlay que permitirá compartir cosas de una forma mucho más sencilla. Además, también se busca aumentar la concentración de los usuarios al utilizar el terminal evitando distracciones y, para ello, se incluirá un nuevo modo denominado Enfoque.

También en watchOS 8, ya que será capaz de reconocer más ejercicios de forma automática e, incluso, el sistema operativo destinado a los reproductores Apple TV disponer de nuevas funciones para mejorar su funcionamiento en el apartado del sonido. El caso es que no son pocas las cosas que existirán nuevas por parte de la compañía y, por ello, necesita más probadores.

Puedes añadirte tú al programa de probadores

Si deseas ser de los que prueban todas las novedades de Apple antes de que lleguen a todos los usuarios, y desgraciadamente no has recibido correo alguno en la que la firma te invita a ello, siempre puedes probar suerte de forma particular e inscribirte al programa de forma individual. Para conseguirlo, simplemente tienes que acceder a este enlace y seguir los pasos que te van a ir apareciendo en la pantalla.