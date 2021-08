El nuevo Apple Watch muestra su diseño, y habrá novedades interesantes

Si todo lo que pon en el mercado Apple te gusta, se acaban de conocer nuevos detalles respecto a lo que ofrecerá el nuevo reloj inteligente de la compañía de Cupertino. Te contamos Lo que se ha publicado y que demuestra algunos de los cambios que llegará en el accesorio del que hablamos serán en su diseño.

Para empezar, es importante mencionar que habrá dos modelos uno de 40 y otro de 44 milímetros, por lo que siempre podrás elegir el que mejor se adapta a tus necesidades. La pantalla será LTPO OLED y una de sus grandes virtudes será que el brillo que es capaz de emitir llegará a los 1.000 nits. De esta forma, no tendrás problema alguno a la hora debes todos los contenidos tanto en interiores como en exteriores. Por cierto, también encontrarás un par de opciones en lo referente al almacenamiento, ya que asistirá una de 32 GB y también podrás acceder a otra que duplicará la mencionada capacidad.

Algunas de las opciones que también serán de la partida es que el dispositivo contará con un sensor que será capaz de monitorizar la cantidad de azúcar que tienes en la sangre, y en el apartado de la conectividad no faltará la posibilidad de utilizar 5G así como la interfaz de comunicación Bluetooth 6.0 que asegura una estabilidad en la sincronización con el teléfono nunca antes vista en el reloj inteligente de Apple. Donde no habrá muchos cambios ese lo referente a la autonomía: se completará un día completo de uso, pero no más.

ampliar foto Matt Talks Tech

Un diseño bastante renovado

Para empezar, es importante mencionar que el material de fabricación será combinado entre un cuerpo de titanio y, en el resto de los elementos que compondrán el nuevo Apple Watch, existirá tanto aluminio como acero inoxidable dependiendo del modelo por el que te decidas a la hora de comprar el reloj inteligente. Además, está bastante claro que las líneas serán menos redondeadas que en generaciones anteriores y se conseguirá reducir el grosor del dispositivo para que moleste bastante menos al llevarlo puesto. Lo cierto, es que se agradece al menos un pequeño lavado de cara algo que no ocurría en esta gama de productos desde hace tiempo.

Se espera que este reloj inteligente se presente junto con el iPhone 13, algo que todo apunta a que ocurrirá el mes que viene, y se podrá conseguir en varios colores entre los que no faltarán el oro y el azul. En lo que tiene que ver con el precio el modelo más económico apunta que costará 399 dólares, lo que al cambio se quedará en unos 340 euros… pero lo lógico es que la compañía de Cupertino mantenga el cambio directo euro/dólar.