Los accidentes laborales aumentan, pero baja la mortalidad en el trabajo

Entre enero y junio de este año han muerto en accidentes laborales 334 personas, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta cifra, en la que se incluye el número de fallecimientos producidos tanto en la propia jornada laboral como in itinere (en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), supone una bajada de la mortalidad respecto al mismo periodo de 2020 de un 5,6%. Sin embargo, el número total de accidentes laborales (incluyendo los no mortales) han aumentado un 17,7% en la jornada de trabajo, hasta las 227.665 incidencias; y casi un tercio en el trayecto entre el domicilio y la empresa, hasta los 34.690 accidentes. Sin tener en cuenta el dato de fallecidos in itinere, el número de decesos ascendió a 277 en el primer semestre.

Al diferenciar por sexos, la inmensa mayoría de muertes producidas en el lugar de trabajo fueron hombres, un 92,8%, frente al 7,2% que representaron las mujeres. Esto se debe a la mayor presencia masculina en empleos como los de la construcción, que tiene el mayor índice de incidencia de accidentes mortales, con un 0,669%. Sin embargo, en valores absolutos, el sector servicios es donde más muertos se han producido durante los primeros seis meses del año, debido a que es la actividad que más empleos genera, explican desde el sindicato Comisiones Obreras.

Según los datos de empleo de julio, el sector servicios cuenta con más de 14.717.000 afiliados a la Seguridad Social, mientras que el resto (construcción, agricultura e industria), entre todos ellos suman apenas 4.678.000 cotizantes. Por autonomías, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia (las más pobladas) lideran el ranking de accidentes laborales, acaparando más del 57% del total de casos.

En cuanto a las bajas laborales reconocidas como accidentes de trabajo por el contagio del Covid-19, en el primer semestre del año se notificaron un total de 6.035 casos, entre los que se incluyen seis fallecimientos. La comunidad autónoma que ha reconocido el mayor número de este tipo de bajas fue Cataluña, con 1.305 notificaciones.

En Andalucía, la comunidad autónoma más poblada, solo se reconocieron 445 casos y ninguna muerte. La gran mayoría de los contagios de Covid señalados como accidentes laborales se produjeron en las actividades sanitarias, con 5.671 notificaciones (el 94% del total). El resto de casos se repartieron entre la administración pública, la asistencia en establecimientos residenciales y otras actividades. Las seis muertes por Covid notificadas como accidentes laborales se produjeron todas en el mes de enero en trabajadores mayores de 50 años, la mitad de ellos en la Comunidad de Madrid.