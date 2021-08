Nuevo teléfono VIVO Y12G, buenas características y mejor precio

No pues siempre se busca un teléfono que sea de la gama más potente del mercado, ya que las necesidades que se tienen no son excesivas. Los fabricantes son conscientes de esto y, por ello, cada vez mejoran sus opciones es sus modelos que se pueden considerar como de entrada. Un ejemplo es el nuevo VIVO Y12G del que te contamos lo que ofrece.

Este es un dispositivo que llega con sistema operativo Android 11, lo que son buenas noticias, al que no le falta la personalización propia del fabricante del que estamos hablando. En lo que tiene que ver con el diseño cabe destacar su acabado con líneas muy suaves y donde no falta un notch en la parte superior de la pantalla para permitir un aprovechamiento de esta sea muy alto. El panel es de 6,51 pulgadas tipo IPS, y cuenta con una resolución HD+ que se combina con frecuencia de 60 Hz. Por lo tanto, ofrece lo que se necesita a disfrutar de cualquier tipo de contenido con una buena calidad.

Uno de los buenos detalles que vas a encontrar en este VIVO Y12G es que cuenta con una cámara trasera que incluye dos sensores. El principal es de 13 Mpx, mientras que existe uno secundario de que es el encargado de trabajar en todo lo que tiene que ver con la profundidad. El caso es que las fotos apuntan buenas maneras. Además, también es importante mencionar el elemento frontal es de 8 MP, por lo que también cumple sin problemas. Si te preguntas por si existe lector de huellas en este teléfono, la respuesta es afirmativa y lo encontrarás en el botón de encendido en uno de sus laterales.

Más detalles de este VIVO Y12G

En el apartado del hardware principal el procesador elegido es un Snapdragon 439 que se combina con 3 GB de RAM. Evidentemente, no se debe esperar un rendimiento espectacular, pero sí más que suficiente para que no tengas problemas para navegar por Internet; ejecutar aplicaciones de mensajería; e, incluso, pasar buenos ratos con juegos que no son muy exigentes. El almacenamiento es de 32 GB, algo ajustado, pero bien es cierto que se incluye compatibilidad con tarjetas microSD que pueden ser de una capacidad de hasta 256 gigas. Por lo tanto, la limitación no es precisamente dramática.

Con todo lo dicho, queda claro que este es un modelo qué está pensado para los que no tienen grandes exigencias, pero que tiene un buen detalle en lo referente a la autonomía. Su batería tiene una carga de 5.000 mAh, lo que significa que vas a poder utilizar el teléfono por más de un día y medio sin tener que recargar con total seguridad. El precio es otro de los grandes atractivos que tiene este VIVO Y12G, ya que tan solo tendrás que pagar 125 euros para hacerte con él -ya sea en color negro o azul-. La verdad es que es un modelo barato se debe tener en cuenta y al que no le faltan opciones que pueden ser llamativas como la inclusión de toma de auriculares, algo que muchos todavía siguen demandando.