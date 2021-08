TikTok cede y sigue los pasos de Instagram: tendrá sus propias historias

Ya son bastantes las plataformas de redes sociales que incluyen Historias entre las opciones que tienen para publicar contenidos. Una de las que se había resistido hasta el momento era TikTok, pero por lo que parece al final ha dado su brazo a torcer y la compañía ya trabaja en ofrecer esta opción a sus usuarios.

Según se ha conocido, la llegada de esta nueva opción ha sido confirmada por un representante de la propia empresa, por lo que está claro que antes o después (y si se ha dicho algo de forma oficial será más pronto que tarde), los que tienen una cuenta en TikTok contarán con una nueva forma de expresarse y que lo vean el resto de los usuarios. Por lo tanto, se imita la forma de trabajar que existe en otras plataformas como pueden ser Facebook, Snapchat e Instagram que desde hace tiempo ya disponen de sus Historias.

Según la fuente de la información, el funcionamiento será similar al que ya se conoce de otras redes sociales. Es decir, que se realizará el contenido en cuestión y se publicará. Durante 24 horas se mantendrá activa la Historia y, pasado este tiempo, se eliminará de los contenidos que se tienen en la cuenta. Por lo tanto, en lo básico no habrá grandes novedades y parece claro que se ha pensado que si algo funciona es mucho mejor no tocarlo en lo importante.

Algunos detalles más que se han conocido de las Historias de TikTiok

Lo primero es el nombre, dónde está claro que ha dado central porque según la información la nueva función se llamará Historias de TikTok. Vamos, que ni habrá dudas ni nada que despierte el usuario. Las creaciones aparecerán en una barra lateral que se podrá deslizar en la pantalla del dispositivo en cuestión, y como no puede ser de otra forma se permitirán desde comentarios hasta reacciones para saber si lo publicado gusta a los seguidores que se tienen en la plataforma. Por cierto, ver una será tan sencillo como pulsar la foto de perfil de la persona en cuestión y se podrá ver si tiene algo que esté todavía activo.

Algunas de las opciones que podrás utilizar cuando pulses el botón Crear que estará en la barra lateral antes mencionada, será la inclusión de música, texto y no pueden faltar una gran cantidad de elementos multimedia en especial vídeo, ya que estamos hablando de TikTok, claro. No hay fecha confirmada de esta nueva función, pero no normal es que sea una realidad antes de que acabe este mismo año.