Spotify Plus, la nueva suscripción barata que te va a encantar

No son pocos los que todavía mantienen la cuenta gratuita de Spotify, ya que no están dispuestos a pagar la versión Premium de la conocida plataforma de música en streaming. Y parece que la compañía tiene la intención de cambiar esto y, para ello, está probando un nuevo modelo de suscripción que puede ser exactamente lo que estás buscando.

El nombre en concreto es Spotify Plus, y ahora mismo está en fase de pruebas con un número de usuarios limitado, ya que la firma desea conocer la experiencia que se consigue con ella y, de esta forma, entender si va a tener recorrido antes de que se convierta en oficial. Eso sí, Spotify ha comunicado que la opción es real y que en cuanto tenga los datos suficientes valorará sí permite que todos pueden acceder a su uso.

Entre las grandes virtudes que tiene esta nueva opción y que seguro la convierte en atractiva es que el precio que tendría es de tan solo 0,99 dólares al mes (lo normal es que se realice un cambio directo al euro). Por lo que hablamos de prácticamente una décima parte de lo que se tiene que pagar por la versión Premium actualmente está disponible en Spotify. La verdad es que es un coste como este puede ser bastante asumible para una gran cantidad de usuarios de la plataforma que pueden dar el salto debido a este motivo.

Que ofrecería Spotify Plus

Eliminaría bastantes de las restricciones que tienen las cuentas gratuitas desde el año 2018. Así, por ejemplo, el no poder saltar más de seis canciones en una hora sería algo del pasado, así como el no poder disfrutar de las canciones específicas que deseas disfrutar en cada momento. De esta forma, si decides qué quieres escuchar un disco de tu cantante favorito no tendrás que "sufrir" el orden aleatorio que ahora mismo no es precisamente positivo. También se eliminarían las limitaciones existentes en el apartado de las listas, pero lo que se mantendría son los anuncios. Lo cierto es que no suena mal, ¿verdad?

Si finalmente Spotify lanzar para todos esta nueva suscripción, creemos que es una muy buena decisión, ya que podría dar cabida está a una gran cantidad de usuarios que ahora mismo no pagan absolutamente nada. Además, a buen seguro que también se consigue limitar los efectos de la piratería que sufre la plataforma de música en streaming. Habrá que ver qué es lo que ocurre finalmente.