Buenas noticias: mejora la seguridad de Chrome, pero sólo en Android

La seguridad se ha convertido en algo realmente importante para los usuarios, en especial cuando utilizan sus dispositivos móviles. El motivo es que cada vez se realizan más acciones con ellos, y algunas son importantes como por ejemplo acceder a las cuentas del banco o gestionar datos personales que se tienen en la nube en diferentes plataformas. Pues bien, Google trabaja para ofrecer las mayores opciones posibles y un ejemplo es un nuevo añadido en su navegador Chrome.

Concretamente, las novedades tienen que ver con la inclusión de autenticación en dos pasos (2FA), un proceso que añade un alto grado de seguridad, ya que se pide una confirmación para acceder a un servicio o dispositivo mediante una clave que se envía al usuario a un terminal o cliente diferente. Pero, eso sí, por el momento este nuevo añadido solamente lo vas a poder encontrar en el navegador de Google para el sistema operativo Android (y, por el momento, en su versión de prueba pública a la espera de ver si el funcionamiento es el adecuado).

La verdad es que este añadido es de lo más interesante, ya que añade un alto grado de seguridad a todos los servicios y aplicaciones que ofrece la compañía de Mountain View. Y, para ello, se centraliza todo en Chrome para Android que será la plataforma que se utilizará ahora utilizar el acceso mediante un segundo paso de seguridad que en el caso de no completarse invalidará tu intento de acceso por parte de terceros. Un ejemplo: imagina que alguien quiere entrar en tu cuenta de Google y tienes activado 2FA, al hacer esto se te enviará al teléfono donde tienes el navegador un mensaje que debes confirmar. Si no lo haces, todo permanecerá completamente protegido.

Ya puedes probar esta pasarela de seguridad

Para conseguirlo tan solo te tienes que descargar la versión 93 de la beta de Chrome para Android. Al ingresar tu cuenta en el navegador, recibirás un mensaje en tu terminal móvil que te preguntará si eres tú la persona que está intentando acceder a la información antes mencionada y, en caso de confirmar, ya tendrás acceso completo en el caso de utilizar el usuario y contraseña adecuado. Si la respuesta en no, será imposible tener acceso al uso de tus datos con ese intento.

Es importante que tengas claro que el mensaje que recibes llega directamente desde el navegador, lo que es este el canal de la pasadera de seguridad en dos pasos y no se utiliza ningún servicio por defecto de sistema operativo Android. Dos cuestiones para tener muy en cuenta: la primera vez que se debe tener activado el servicio Chrome Sync, ya que en caso contrario no funcionará el 2FA; y, el segundo detalle importante es que no se tiene fecha alguna para que esta opción llegue a la versión final de Chrome… pero lo hará, y seguro que no mucho tiempo.