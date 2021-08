YouTube Premium Lite la nueva idea de Google para evitar los anuncios

No cabe duda de que cada vez son más los servicios en la nube ofrecen contenidos de calidad, y uno de los más interesantes que existen en la actualidad es YouTube. Pues bien, se acaba de conocer que es Google está probando una nueva versión para poder eliminar los anuncios y que será más barata que la que existe en la actualidad.

Los test se están haciendo en varios países europeos, entre los que están Luxemburgo, Noruega, Suecia o Bélgica. Es decir, que al contrario de otras ocasiones se apuesta por mercados premium para conocer sí tendría un buen recorrido en el mercado y, también, si se ofrece lo necesario para que sean muchos los usuarios que deciden dar el paso a contratar la suscripción (en especial los que actualmente utilizan la modalidad gratuita que, por otro lado, son los que sufren pues cada vez son más numerosos los anuncios a la hora de ver vídeos). El nombre de la nueva modalidad es YouTube Premium Lite.

Por lo que se ha podido conocer básicamente lo que se hará con esta opción es eliminar los anuncios, sin sumar otras funciones que tienen las cuentas Premium como son el tener acceso a YouTube Music (por poner un ejemplo) e, incluso, otras posibilidades como son el poder seguir la reproducción es como una ventana flotante -para que estas no se interrumpan sí decides hacer otra cosa, todo parece indicar que tampoco estarán presentes-. Pero, ojo, que hablamos de una prueba y todo puede cambiar en cuestión de minutos.

¿Cuál sería el precio de YouTube Premium Lite?

Pues teniendo en cuenta que no estamos en una fase cercana a la versión final, todo apunta que el precio se podría situar en algo menos de 7 euros. Una cifra que no es especialmente alta, pero que tampoco es lo suficientemente baja para que la demanda pueda ser especialmente alta. Quizá algo más económico sería una buena idea, ya que hay que tener en cuenta que serán varias las funciones que no estarán disponibles en esta nueva versión de pago del producto que ofrece Google como plataforma de vídeo en streaming. Veremos si las pruebas obligan a dar este paso a la compañía norteamericana.

Lo cierto es que cada vez son menos las plataformas que ofrecen servicios en la nube de forma gratuita, algo que en un principio era bastante habitual. Por lo tanto, parece bastante claro que migrar a servicios de pago (en diferente grado o modalidad) es lo que parece claro que compensa a las compañías -y de ahí la gran cantidad de propuestas que existen para los usuarios-. Y, por lo que parece, YouTube no va a ser una excepción y de ahí el que se esté pensando en lanzar YouTube Premium Lite.