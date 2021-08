Emilio Rousaud: “La salida a Bolsa es una de las opciones que estudiamos”

Firme defensor de la transición energética, Emilio Rousaud (Barcelona, 1966), confía en que la actual subida de los precios de la electricidad, las ayudas del Gobierno y la llegada de los fondos europeos impulsen el autoconsumo. El fundador y presidente de Factorenergia, la primera comercializadora de electricidad autorizada en España, admite estar analizando su salida a Bolsa pero sin descartar otras opciones como un dual track. La empresa quiere además potenciar su área de generación, para lo que acaba de aliarse con Horizontia.

El arranque de año congeló los debuts en Bolsa de OpdEnergy o Capital Energy, pero Acciona Energía ha dado el salto. ¿Se plantea la empresa salir al parqué a la vuelta del verano?

No tenemos una decisión tomada aún. Es una opción más entre las que tenemos sobre la mesa. Nuestro plan estratégico es muy ambicioso y va a requerir un fortalecimiento del balance y de los fondos propios pero aún estamos analizando las opciones. Llegado el momento, los accionistas y el consejo de administración tomarán la decisión, pero no va a ser de forma inmediata o a muy corto plazo y hay otras opciones que se están considerando.

¿Dentro de esas opciones se encuentra la venta a un fondo en un dual track o aliarse con algún inversor?

Todo está sobre la mesa. No hay ninguna opción que no se esté analizando. El mandato que tenemos es explorar las distintas alternativas y no tenemos ningún de ahogo financiero dado que cerramos 2020 con una posición de caja de 35 millones de euros.

El fondo JZI, que tiene un 25% del capital, lleva más de diez años en la empresa. ¿Se plantea su salida o la de algún otro accionista?

En este momento, el capital está integrado en un 50% por un fondo de pensiones canadiense, otro 25% lo tiene el private equity JZI y el 25% restante lo tengo yo. La idea de los actuales socios es la permanencia pero se están mirando las distintas opciones. Los private equity van rotando los activos. No es descartable que alguno de los socios salga llegado el caso, pero no es la idea de la que hemos partido.

¿Se plantea la empresa emitir deuda?

Está sobre la mesa pero no la vemos como la opción más atractiva. Preferimos fortalecer el balance con fondos propios.

¿Considera que se está produciendo una burbuja de energía renovable?

Más que burbuja, desde mi punto de vista, como los requisitos para pedir el acceso no son muy complejos se ha tendido muchísimo a que alguien que no tenga un proyecto real lo pida sin tener un proyecto detrás, ni siquiera un terreno ni tener nada definido. Hay gente que está bloqueando el acceso y esto puede llevar a situaciones muy surrealistas. Todo esto tiene que ordenarse.

¿Se va a presentar Factorenergia a la próxima subasta de renovables?

Lo malo de la subasta es que puedes ofrecer un precio racional, que te puede dejar un cierto margen de beneficio, y que alguien lo empiece a apretar. En la anterior, los megavatios fotovoltaicos quedaron alrededor de los 24,5 euros y en el mercado está a 90. No sé si es el mejor mecanismo, pero sí puede suponer sin duda una cierta mejora en lo que paga el consumidor. Queremos que toda esa capacidad y reservas que tienen las grandes distribuidoras y Red Eléctrica en sus nodos se libere. Es un factor limitante al desarrollo de las renovables actualmente.

¿Qué opina de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para abaratar la factura de la luz?

El problema que hay es que el precio de la electricidad se ha duplicado. Son medidas buenas, el problema es que, por ejemplo, sacas el impuesto de la generación y favoreces mucho a los generadores, pero no se ha visto un descenso en el precio. El generador tiene la energía más barata, pero nos encontramos el efecto del mecanismo de mercado, que es un mercado marginalista en el que la última central necesaria para cubrir la demanda marca el precio. Sin duda, la rebaja del IVA sí tiene efecto. Otras medidas más en la sombra como el impuesto a la generación pues no se está viendo tan claro que esté teniendo un efecto real. Creo que la culpa no es del mercado marginalista, si el Gobierno quiere eliminar los beneficios caídos del cielo es porque el coste de producción de las centrales nucleares es de unos cuatro euros el megavatio y lo están vendiendo a 90 y el activo está absolutamente amortizado. Lo mismo pasa con las centrales hidráulicas, que también tienen los activos absolutamente amortizados y solo tienen costes de operación.

Creo que habría que hacer medidas muy globales porque si se le dice ahora a las eléctricas que no van a cobrar el precio de casación por la nuclear y la hidráulica, misteriosamente va a subir el precio de mercado seguro. Para recuperar lo que dejan de ingresar van a subir otras tecnologías. No olvidemos que el mercado de generación en España no está muy atomizado, hay prácticamente tres empresas que tienen el 70% del parque de generación. Son medidas que alteran el funcionamiento normal del mercado y si se hacen habría que ver cómo el supervisor controla para que esos impactos no se repercutan en la factura.

¿Qué nuevos proyectos tiene la empresa en mente?

Acabamos de firmar un acuerdo con Horizontia para el desarrollo de proyectos de generación renovable. Supone un hito para Factorenergia en el avance de su plan estratégico para los próximos cinco años, que contempla su conversión en una compañía integrada mediante el desarrollo de sus propios parques de generación de energía renovable. Ambas compañías participamos al 50% en las sociedades de cada proyecto de generación que desarrollen conjuntamente. Ya estamos estudiando diferentes solicitudes de permiso de acceso y conexión. Tenemos como objetivo desarrollar 500 megavatios y estamos en fase greenfield en Jerez. Nuestra idea es ir desarrollando con ellos más proyectos siguiendo nuestro plan estratégico, que está basado en buscar oportunidades de consolidación en el sector; la integración vertical, convertirnos en operador integrados y no solo comercializar, sino generar la energía que van a consumir nuestros clientes.