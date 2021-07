Estrenos que llegan a Movistar+ en agosto de 2021: todas las series y películas

Agosto no es el mes de la alegría y los estrenos sin fin y, con razón, las plataformas suelen tener en cuenta nuestra inclinación por las vacaciones y que tenemos ya demasiadas cosas en la lista de "series y películas que ver que no dieron tiempo el resto del año", que prefieren guardarse lo auténticamente importante para el nuevo curso, que siempre empieza en el mes de septiembre.

Movistar+ no es una excepción y agosto no verá el estreno de ninguna de sus producciones originales, toda vez que ya nos dejó "Supernormal" en julio como muestra de que no se olvida de seguir alimentando su catálogo. Aun así, a pesar de este mes de vacas flacas, que afectan por igual a todas las plataformas, tenemos algún que otro estreno interesante, como es el de "Condena", una producción británica, de la prolífica factoría de la BBC, que protagonizan Sean Bean y Stephen Graham.

Esta miniserie nos cuenta en clave de drama la historia de un recluso, en una producción donde tiene más peso la reflexión que la acción, y que trata con seriedad temas tan clásicos como la culpa y la crítica social, sobre todo en aquello que se mueve alrededor de un sistema carcelario como el inglés. En total, "Condena" cuenta con tres episodios que se estrenarán semanalmente a partir del 23 de agosto. Por lo que os recomendamos echarla un vistazo en cuanto podáis.

Otro de los estrenos de este mes es otra miniserie titulada "A la caza del amor" y que protagonizan Lily James y Emily Beecham. Basa en la novela "The Pursuit of Love" de Nancy Mitford, nos traslada hasta un mundo "de elegancia, privilegios y exuberancia que, en realidad, esconde un profundo mosaico de verdad y emociones". Un relato basado en el amor y la amistad que, según la plataforma, "invita a vivir la vida intensamente, sin dejar por ello de saborear su lado más cotidiano y banal".

Estos son todos los estrenos de Movistar+ para el mes de agosto de 2021:

Series

2 de agosto

A la caza del amor

10 de agosto

El libro de los negros

12 de agosto

Riverdale T5 (segunda parte)

15 de agosto

L: Generación Q T2

20 de agosto

Todo va a ir bien T2

Silent Witness (Testigo mudo) T23

23 de agosto

Condena

Películas

4 de agosto

El club de las abejas reina (2021)

10 de agosto

Llévame a casa (2019)

Listen (2020)

13 de agosto

Ciudad de mentiras (2018)

18 de agosto

Clifton Hill (2019)

25 de agosto

Danny Boy (2021)

28 de agosto

Burn (2019)

29 de agosto