Bang & Olufsen presenta sus primeros auriculares TWS

La firma nórdica es una de las más prestigiosas cuando hablamos de sonido de alta fidelidad. Eso es algo innegable, y hacerse con alguno de sus productos automáticamente eleva nuestro pedigrí tecnológico. Ahora la firma Bang Olufsen ha presentado los primeros auriculares completamente inalámbricos de su historia, y por ello entendemos con el formato TWS que nos facilita al máximo el transporte de estos por su tamaño reducido y la gran autonomía que ofrecen con su funda con batería. En este caso se trata de los nuevos Beoplay EQ, unos auriculares que llegan al mercado para competir frente a los AirPods con un plus de elegancia.

Características de los nuevos Bang & Olufsen Beoplay EQ

Desde luego no estamos ante unos auriculares económicos, sino que B&O apunta a lo más alto de la gama. Y lo hace con unos auriculares que cuentan con cancelación activa de ruido. Gracias a ella se puede escuchar música en entornos ruidosos con el máximo silencio, ya que los micrófonos detectan el sonido alrededor y lo neutralizan con una señal de audio neutra. El sonido que podemos esperar de ellos es el mejor, teniendo en cuenta la gran calidad de sonido que normalmente aportas Bang & Olufsen a sus dispositivos.

Bang & Olufsen

Como buenos auriculares TWS cuentan con una funda o estuche de transporte que integra una batería recargable. Gracias a ella podemos contar con una autonomía de hasta 20 horas de reproducción, mientras que si solo utilizamos la batería integrada en los auriculares, esta es de hasta 6.5 horas, siempre y cuando no utilicemos la cancelación activa de ruido. Una batería de la funda de que nos proporciona horas de reproducción con solo 20 minutos de carga. Se cargan mediante un conector USB tipo C, presente ya en multitud de dispositivos, mientras que además es compatible con carga inalámbrica Qi. Cuentan con resistencia al agua gracias a la certificación IP54, por lo que no hay problemas si se mojan de salpicaduras de agua o de nuestro sudor.

Es compatible con audio de alta resolución gracias a contar con el códec aptX y la conectividad Bluetooth 5.2, el último estándar disponible. Cuenta con Microsoft Swift pair, y es compatible tanto con Android como con iOS. Llega en color negro y arena, y se pondrá a la venta el 19 de agosto por un precio de 399 euros. Es bastante más que unos AirPods Pro, pero podemos considerar que se trata de unos auriculares de más calidad, sobre todo en el sonido.