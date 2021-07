Estrenos que llegan a Prime Video en agosto de 2021: todas las series y películas

Prime Video en agosto parece que se toma un descanso de la vorágine de estrenos que suele traer el resto del año pero, la verdad, es que si miramos con lupa la calidad de esas ficciones, nos vamos a llevar una alegría. La primera tiene que ver con Nicole Kidman ya que vuelve a protagonizar una serie con los creadores de "Big Litlle Lies" y "The Undoing". En esta ocasión su título es "Nine Perfect Strangers", basada en el libro homónimo de Liane Moriarty.

La acción nos traslada al lujoso balneario Tranquillum House, donde nueve perfectos extraños llegan para unirse a una terapia que busca arreglar los muchos problemas con los que cargan encima: diez días en los que les prometen que cambiarán sus vidas pero, por desgracia, "algunas promesas, como algunas vidas, son perfectas mentiras". Veremos qué tal se desarrolla una ficción que ha despertado muchísimo hype.

Además de esa producción llega la segunda temporada de "Modern Love",una serie basada en una columna que se publica habitualmente en The New York Times y que protagonizan nombres tan conocidos como los de Kit Harington, Tobias Menzies, Anna Paquin o Lucy Boynton. Si quieres conocer una nueva visión del amor, esta es tu serie.

Por último, destacar la llegada de la extraordinaria tetralogía de "Rebuild of Evangelion", cuyas películas están basadas en el anime original de Neon Genesis Evangelion. Una oportunidad excepcional de recuperar un material que cuenta con millones de fans en todo el mundo de un fenómeno que ha traspasado fronteras a lo largo de las últimas décadas.

A continuación tenéis todos los estrenos que llegarán a Prime Video en el mes de agosto de 2021:

Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone

Evangelion: You Can (Not) Advance

Evangelion: You Can (Not) Redo