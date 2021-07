La UE espera aprobar mañana los planes de recuperación de Eslovenia, Lituania, Chipre y Croacia

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea tienen previsto aprobar este lunes los planes de recuperación de Eslovenia, Lituania, Chipre y Croacia, en una reunión que celebrarán por videoconferencia.



El pasado 13 de julio ya aprobaron el de España, junto a los de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Eslovaquia.



Por lo tanto, un año después de que la UE acordara el fondo de recuperación de 800.000 millones de euros para afrontar la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, serán ya dieciséis los Estados miembros que podrán recibir el primer desembolso, que en el caso de España será de 9.000 millones de euros.



Esta primera entrega es automática, tras obtener el visto bueno a los planes de recuperación, mientras que el resto de desembolsos hasta 2026 serán semestrales y estarán condicionados a que los países demuestren que han logrado los objetivos de su plan en el calendario fijado con

la Comisión.



Mientras tanto, la Comisión Europea continúa analizando el plan de Hungría, sobre el que aún tiene dudas, y está negociando con Budapest una prórroga para seguir estudiando el documento, dado que el plazo reglamentario que tiene Bruselas para emitir un veredicto concluyó el 12 de julio.



El Ejecutivo comunitario volvió a recriminar este misma semana a Hungría por sus incumplimientos en materia de Estado de derecho.



Además, la reciente ley aprobada por el Parlamento húngaro que prohíbe hablar sobre homosexualidad en las escuelas y en la televisión, en horario infantil, también ha contribuido a que Bruselas retrase su visto bueno sobre el plan de recuperación que le ha enviado Budapest.



"La Comisión no estaba en posición de emitir una evaluación positiva del plan", dijo este pasado viernes la portavoz del Ejecutivo comunitario, Dana Spinant.



Bruselas tampoco ha dado aún el visto bueno al plan de recuperación de Polonia y, según dijo Spinant, no tiene previsto hacerlo esta próxima semana, pese a que el 31 de julio termina el plazo de la prórroga que Varsovia ya pactó con Bruselas.



La aprobación de la Comisión a los planes de recuperación es un requisito imprescindible, antes de que los ministros de Economía y Finanzas de la UE den la luz verde definitiva.



Actualmente, Países Bajos y Bulgaria son los dos únicos países de la UE que no han entregado sus propuestas al Ejecutivo comunitario, que en total ha aprobado ya dieciocho de los veinticinco planes que ha recibido.