Ribera, a Bruselas: "Hay que repensar el diseño de los mercados de energía"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, insta a Bruselas a repensar el diseño de los mercados de energía en un momento en el que el precio de la electricidad está disparado y toca máximos históricos.

Ribera se ha dirigido por carta al vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, y señala en la misiva [con fecha de 29 de junio] que los mercados no solo deben asegurar una asignación eficiente de recursos y las señales de precios adecuadas, sino también "una justa y equitativa distribución de los beneficios asociados a la transformación del mix de generación".

Indica que, pese a que en tres años las plantas de energía de combustibles fósiles han pasado de suponer el 25% de la energía generada a entre el 10% y el 12%, la rápida subida del precio de los derechos de emisiones de CO2 está teniendo un gran impacto en las facturas de la luz [en España se paga la luz más cara de Europa], "con efectos regresivos sobre los consumidores y amenazando la transición energética".

La titular de Transición Ecológica dice al vicepresidente de la CE que los consumidores no entienden por qué los esfuerzos en el despliegue de energías renovables no se traducen de manera más directa e inmediatamente en facturas de la luz más bajas.

También señala que hoy en el mercado eléctrico español las centrales eléctricas no emisoras de CO2 y puestas en marcha antes de la adopción del ETS [el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE que entró en vigor en 2005] obtienen dividendos y beneficios extras por el precio de un CO2 que no emiten y que no se tuvo en cuenta en el momento de su construcción.

Ribera explica que gracias al mecanismo ETS y a las políticas energéticas puestas en marcha las emisiones del mix de generación eléctrico español han caído dos tercios desde 2005 (0,425 toneladas equivalentes de CO2 por MWh en ese año, frente a 0,144 toneladas por MWh en 2020).

La ministra apunta que no se puede arriesgar el apoyo de los ciudadanos a las ambiciosas políticas climáticas necesarias para abordar el cambio climático y que "por eso, antes de tomar decisiones sobre cualquier nuevo instrumento, la evaluación de su impacto deber realizarse con cuidado", incluyendo los impactos directos e indirectos sobre todos los ciudadanos, particularmente en la situación actual.

En este sentido, advierte de que la pobreza energética es un problema creciente en la UE y debe ser abordado.