Descubren un software espía israelí en 50.000 móviles de todo el mundo

Una investigación de diferentes medios internacionales ha revelado este lunes una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software espía Pegasus de la empresa israelí NSO. Amnistia Internacional ha señalado que dicho software se utilizó para "facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo".

Según esta organización, la investigación ha destapado cómo el citado software ha atacado a periodistas, defensores de los derechos y políticos de países como México, India, Hungría, Arabia Saudí, Marruecos y Azerbaiyán. Dichos países seleccionaron más de 50.000 números de móviles para espiarlos, y como clientes de la firma tecnológica israelí, enviaban los números que querían que fueran espiados.

Los medios, entre los que están The Washington Post, Le Monde, Guardian, Die Zeit, así como el húngaro Direkt36, han apuntado que numerosos gobiernos han usado el software israelí. buscaron quiénes estaban tras esos números y encontraron a 189 periodistas, a 65 altos cargos de empresas, a 85 activistas de derechos humanos y a más de 600 políticos y funcionarios gubernamentales, incluidos jefes de Estado y de Gobierno, ministros y diplomáticos, entre otros.

Aunque el programa Pegasus había sido diseñado para perseguir a criminales y terroristas, ha sido utilizado para infiltrarse en al menos 37 teléfonos móviles de reporteros, activistas de derechos humanos, directores de empresa y dos mujeres cercanas al periodista saudí Jamal Khashoggi, de acuerdo con los detalles difundidos, según la citada investigación.

La pesquisa identifica como posibles objetivos a periodistas que trabajan para medios de comunicación internacionales como la agencia Associated Press, la cadena de televisión CNN, el diario The New York Times y la agencia Reuters. Y también a jefes y jefas de Estado, activistas y empresarios de todo el mundo.

El Proyecto Pegasus es una investigación en la que han participado más de 80 periodistas de 17 de medios de comunicación de 10 países, bajo la coordinación de Forbidden Stories, organización sin ánimo de lucro de medios de comunicación con sede en París, y con el apoyo de AI, que realizó análisis forenses de móviles para identificar rastros del software espía.

Ese proyecto "pone al descubierto que el software espía de NSO es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas", según ha dicho hoy Agnès Callamard, la secretaria general de AI.

Según ha enfatizado Callamard, las revelaciones de la pesquisa "echan por tierra cualquier afirmación de NSO de que tales ataques son poco frecuentes y obedecen a un uso fraudulento de su tecnología".

"Aunque la empresa afirma que su software espía sólo se utiliza en investigaciones penales y de terrorismo legítimas, está claro que su tecnología facilita la comisión de abusos sistemáticos. NSO dibuja una imagen de legitimidad mientras saca provecho de violaciones de derechos humanos generalizadas", ha agregado.

Por su parte, en respuesta a Forbidden Stories y sus organizaciones socias, NSO Group ha negado rotundamente las "acusaciones falsas" del informe y apuntó que los reportajes del consorcio se basan en "suposiciones equivocadas" y "teorías no corroboradas". Además, ha añadido que el uso de su software está restringido a un número limitado de Gobiernos y agencias gubernamentales.

Desde la compañía han criticado a los medios implicados en la investigación de "buscar un titular llamativo" y han asegurado que no hay ningún vínculo entre los 50.000 números con NSO Group o Pegasus. NSO ha explicado que el "editor de The Washington Post declaró que el propósito de la lista no se determinó de forma concluyente", y que "se desconoce cuántos de los teléfonos fueron objeto de la vigilancia". Además, sostienen que la "historia real" se construye "en torno a 37 de los 50.000 números de teléfono" y que, de esos 37, "los reporteros no logran demostrar el vínculo definitivo entre los números y la NSO".

También han reaccionado a la noticia algunos de los Gobiernos acusados de utilizar el software espía, como el húngaro, el indio y el marroquí, que han negado haber realizado vigilancia ilegales a personas en sus países mediante el programa Pegasus. El primero de ellos ha asegurado que los servicios de seguridad del país funcionan "conforme a la legislación vigente".

Amazon Web Services ha cerrado la infraestructura y las cuentas vinculadas a empresa NSO Group, según informa el grupo de medios estadounidense Vice. La medida, de la que se hace eco Reuters, se produjo después de que conocerse el resultado de la investigación de los citados medios.