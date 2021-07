Telefónica amortizará por adelantado deuda senior por 634 millones

Telefónica sigue con sus avances en la estrategia de reducción de deuda. La operadora ha anunciado hoy que ha mandado un aviso de amortización anticipada de notas senior por un importe de 750 millones de dólares (unos 634 millones de euros).

En un hecho relevante remitido a la CNMV, la operadora explica que estas notas tienen un cupón de 4,570%, con vencimiento en 2023. “Las notas 2023 se amortizarán en su totalidad el 2 de agosto de 2021 al Precio de Amortización establecido conforme al Second Supplemental Indenture”, dice la teleco, que apunta que el movimiento está en conformidad con el contrato de emisión (Indenture) de fecha 22 de mayo de 2012, suscrito entre Telefónica Emisiones como emisor, Telefónica como garante, y The Bank of New York Mellon, como agente fiduciario (trustee).

Fuentes de la compañía señalan que esta nueva oferta se enmarca en el mismo contexto de las recompras anunciadas el pasado miércoles. El objetivo, entre otros, pasa por gestionar de forma proactiva la deuda senior de Telefónica, así como gestionar la liquidez del grupo de manera eficiente.

En este sentido, esta misma semana, Telefónica lanzó una oferta de recompra de instrumentos de deuda y obligaciones perpetuas subordinadas por un importe de hasta 1.242 millones de euros. De ellos, 1.000 millones de euros corresponden a bonos senior con vencimientos entre 2022 y 2026, y 242 millones a un bono híbrido con fecha de rescate en 2022.

Los movimientos llegan tras las últimas operaciones corporativas cerradas, como la venta de las torres de Telxius a American Tower, la fusión de O2 con Virgin Media en Reino Unido, o la venta del 60% de la filial de fibra en Chile a KKR, que han permitido a Telefónica reducir la deuda en cerca de 9.000 millones de euros, hasta un importe cercano a 26.000 millones.