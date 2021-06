The Keyboardio Model 100: el placer por escribir tiene cuerpo de madera y teclas personalizadas

El teclado es uno de esos accesorios que nos gusta cuidar con especial mimo, porque no está en juego solo eso de escribir más rápido, sino de hacerlo de una manera más cómoda y ágil. De ahí que algunas firmas se esmeren tanto por encontrar el mejor factor de forma que se ajuste a nuestros hábitos cuando nos ponemos frente al PC. ¿Teclas mecánicas, normales, con separación natural de las manos?

Prototipo de The Keyboardio Model 100. Keyboardio

El caso es que Keyboardio ha querido coger lo mejor de algunos de los teclados más icónicos de los últimos años. Por ejemplo, aquel Natural Keyboard de Microsoft, que separaba las teclas en dos grupos, uno para cada mano, de tal forma que nuestra posición al teclear era más relajada de lo habitual. Aunque si a esa fórmula le quieres dar glamour y convertir la experiencia en casi arbórea, debes fijarte en este The Keyboardio Model 100.

Madera y personalización de teclas

Como os decimos, el fabricante de este llamativo teclado no ha querido saber nada de materiales plásticos, metales y otras combinaciones y se ha centrado en usar madera, por su "carácter, textura y brillo que no se puede obtener de ningún otro material". Y es que según la compañía, "cuando estás en tu escritorio durante horas, absolutamente nada supera la cálida y rica sensación de la madera bajo tus manos". Precisamente, esa fabricación en madera hará que no existan dos modelos iguales, por el diferente dibujo que provocan las vetas de la madera de nogal o la de arce. De esa manera, nos garantizamos que tendremos en casa un modelo único e inimitable.

The Keyboardio Model 100. Keyboardio

La disposición de las teclas, como os hemos dicho, está basado en la posición natural de cada mano, por lo que este Keyboardio ayuda a mantenerlas en el ángulo correcto para escribir siempre de forma "natural y neutral". Ni qué decir tiene que este dispositivo cuenta con una configuración QWERTY, 64 teclas donde destaca la ausencia de la barra espaciadora, que ha sido sustituida por una sola tecla situada en un lugar estratégico al que vamos a poder llegar sin esfuerzo con nuestros pulgares.

Para emular a los teclados con más de 100 teclas, que tienen funciones extra de todo tipo, Keyboardio ha ideado un sistema de tecla "Fn" (función) que se activa al dejar caer la mano sobre Keyboardio, de tal forma que nos permite convertir, por ejemplo, las teclas H, J, K y L en las flechas de arriba, abajo, izquierda y derecha. De todas formas, de lo que están más orgullosos en la empresa es del diseño del mecanismo de pulsación, que es propio y que afirman que "realmente te ayudan a escribir mejor. Sus formas guían suavemente tus dedos hacia los lugares correctos, siguiendo la curva natural de tus manos", lo que provoca que sea más sencillo pulsar la tecla.

Si estáis interesados en conseguir uno de estos originales teclados, solo tenéis que acceder a Kickstarter y encargar uno por un precio de 243 euros. La fecha de entrega está prevista para el mes de enero de 2022.