Tubos Reunidos prevé recibir en julio los 112,8 millones del fondo de SEPI

Tubos Reunidos (TR) espera recibir este mes de julio los 112,8 millones de euros que pidió a SEPI al amparo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas. Francisco Irazusta, presidente ejecutivo del fabricante de tubos sin soldadura, ha trasladado este miércoles a la junta de accionistas que ya ha enviado toda la documentación a SEPI.

Irazusta ha adelantado que está previsto que el consejo gestor del fondo, que se reunirá los próximos días, dé el visto bueno a la petición de ayuda de TR, que deberá ser refrendada luego por el Consejo de Ministros. Tras estos trámites, el presidente de TR calcula que los 112,8 millones lleguen a la empresa en julio para su transformación hacia un negocio menos ligado con el petróleo y el gas, unos ámbitos a la baja por las inversiones en descarbonización en todo el mundo. TR quiere engancharse a proyectos relacionados con las renovables y el hidrógeno.

El dinero de SEPI tendrá carácter de préstamo participativo y el grupo público contará con un "observador" en TR para seguir el uso de estos fondos.

El grupo de Amurrio (Álava) trabaja al 75 % de su capacidad por la reactivación del mercado mundial de tubos sin soldadura. Si la cartera de pedidos se contrajo un 40 % en 2020 por la paralización de las inversiones industriales por la pandemia, en el primer semestre los encargos han crecido un 20 % por la citada recuperación.

Con este escenario, TR pone fin a los sendos Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs) para los operarios de sus plantas de Amurrio y Trapagaran (Bizkaia). Este último no llegó a aplicarse y el grupo no va a solicitar nuevos ERTEs para el tercer trimestre del año. Con 1.291 trabajadores en plantilla, el 98 % de ellos con contrato fijo, Tubos Reunidos ha eludido los despidos en España. No ha renovado los contratos eventuales y sí que ha recortado 70 empleos en su centro de Estados Unidos, que ahora vuelve a estar activo por la recuperación de los precios del petróleo, que pudieran situarse este año en una horquilla entre los 70 y 75 dólares por barril.